Аспіналл захистив титул на UFC 304, перемігши Блейдса нокаутом у першому раунді

Аспінал знищив Блейдса у реванші та захистив титул UFC — відео нокауту
На турнірі UFC 304 в англійському Манчестері "тимчасовий" чемпіон важкої ваги британець Том Аспіналл провів перший захист титулу. Суперником англійця був американець Кертіс Блейдс.
Аспінал оформив дострокову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.
TOM ASPINALL KNOCKS OUT CURTIS BLAYDES INSIDE ONE #UFC304 pic.twitter.com/9X9CBXPa0k- Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 28, 2024
Аспіналл впевнено розібрався з Блейдсом
Для бійців це був реванш. У липні 2022 року Аспіналл зламав ногу на перших секундах бою та програв відмовою від бою.
На цей раз Аспінал захотів знищити опонента.
На початку бою Том дістав Кертіса комбінацією з двох ударів у голову, і американець упав на підлогу.
Том одразу ж кинувся добивати опонента ударами в голову з обох рук. Рефері швидко зупинив бій.
Результат бою: перемога Аспіналла нокаутом у першому раунді.
Перемога робить Аспіналла претендентом на бій із переможцем поєдинку між повноцінним чемпіоном, американцем Джоном Джонсом та ексчемпіоном Стіпе Міочичем.
Зазначимо, що Аспіналл виграв "тимчасовий" титул у листопаді 2023 року, нокаутувавши на початку бою росіянина Сергія Павловича.
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