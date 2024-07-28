Аспіналл захистив титул на UFC 304, перемігши Блейдса нокаутом у першому раунді

Том Аспінал забив Кертіса Блейдса. Фото: USA Today

На турнірі UFC 304 в англійському Манчестері "тимчасовий" чемпіон важкої ваги британець Том Аспіналл провів перший захист титулу. Суперником англійця був американець Кертіс Блейдс.

Аспінал оформив дострокову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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TOM ASPINALL KNOCKS OUT CURTIS BLAYDES INSIDE ONE #UFC304 pic.twitter.com/9X9CBXPa0k - Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 28, 2024

Аспіналл впевнено розібрався з Блейдсом

Для бійців це був реванш. У липні 2022 року Аспіналл зламав ногу на перших секундах бою та програв відмовою від бою.

На цей раз Аспінал захотів знищити опонента.

На початку бою Том дістав Кертіса комбінацією з двох ударів у голову, і американець упав на підлогу.

Том одразу ж кинувся добивати опонента ударами в голову з обох рук. Рефері швидко зупинив бій.

Результат бою: перемога Аспіналла нокаутом у першому раунді.

Перемога робить Аспіналла претендентом на бій із переможцем поєдинку між повноцінним чемпіоном, американцем Джоном Джонсом та ексчемпіоном Стіпе Міочичем.

Зазначимо, що Аспіналл виграв "тимчасовий" титул у листопаді 2023 року, нокаутувавши на початку бою росіянина Сергія Павловича.

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