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У титульному поєдинку UFC Аспіналл нокаутував росіянина Павловича — відео

12 листопада 2023 09:50
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Агабекян Карен
редактор
У титульному поєдинку UFC Аспіналл нокаутував росіянина Павловича — відео
Том Аспіналл. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-Сквер-Гарден" завершився турнір UFC 295, у головній події якого відбулося два титульні поєдинки. В одному з них за вакантний титул у важкій вазі билися британець Том Аспіналл та росіянин Сергій Павлович.

Аспінал переміг свого опонента, повідомив портал Новини.LIVE.

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До поєдинку фаворитом вважався російський нокаутер Павлович.

Як пройшов бій Аспіналл — Павлович

У октагон вийшли дуже сильні бійці, які мають найпотужніші удари. При цьому у Сергія удар сильніший, а у Тома хороша боротьба у партері. Очікувалося, що британець прагнутиме перевести бій у партер, але цього так і не сталося.

Павлович зайняв центр клітки та пресингував суперника. Сергій діяв обережно і, коли провалювався з ударом, не йшов далі, щоб не пропустити тейкдаун.

Росіянин відзначився одним влучанням, а ще від двох небезпечних ударів пластичний і швидкий суперник ухилився. Потім Том контратакував правим прямим, і суперника повело, а після ще двох влучань він упав. Аспіналл кинувся на добивання й рефері зупинив поєдинок.

Результат поєдинку: Аспіналл переміг Павловича нокаутом у першому раунді.

Перемога дозволила Аспіналлу стати тимчасовим чемпіоном важкої ваги UFC. Також для Тома це 14-й виграний бій у кар'єрі. При цьому він має три поразки.

Павлович, який мав 18 перемог, програв свій другий поєдинок.

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