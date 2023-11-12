В титульном поединке UFC Аспиналл нокаутировал россиянина Павловича — видео

Том Аспиналл. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

В Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-Сквэр-Гардэн" завершился турнир UFC 295, в главном событии которого прошло два титульных поединка. В одном из них вакантный титул в тяжелом весе оспорили британец Том Аспиналл и россиянин Сергей Павлович.

Аспиналл победил своего оппонента, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что до поединка фаворитом считался российский нокаутер Павлович.

Tom Aspinall is a MONSTER pic.twitter.com/8jeA44E7MI — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) November 12, 2023

Как прошел бой Аспиналл — Павлович

В октагон вышли очень мощные бойцы, у которых мощнейшие удары. При этом у Сергея удар более сильный, а у Тома хорошая борьба в партере. Ожидалось, что британец будет стремиться перевести бой в партер, но этого так и не произошло.

Павлович занял центр клетки и поддавливал соперника. Сергей действовал осторожно и, когда проваливался с ударом, не шел дальше, чтобы не попасть в партер.

Россиянин отметился одним попаданием, а от еще двух опасных ударов пластичный и быстрый соперник увернулся. Затем Том контратаковал правым прямым и соперника повело, а после еще двух попаданий он упал. Аспинал бросился на добивание и рефери остановил поединок.

Результат поединка: Аспиналл победил Павловича нокаутом в первом раунде.

Победа позволила Аспиналлу стать временным чемпионом тяжелого веса UFC. Также для Тома это 14-й выигранный бой в карьере. При этом у него три поражения.

Павлович, у которого 18 побед, проиграл свой второй поединок.

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