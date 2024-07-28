Аспиналл защитил титул на UFC 304, победив Блейдса нокаутом в первом раунде

Том Аспиналл забил Кертиса Блейдса. Фото: USA Today

На турнире UFC 304 в английском Манчестере "временный" чемпион тяжелого веса британец Том Аспиналл провел первую защиту титула. Соперником англичанина был американец Кертис Блейдс.

Аспиналл оформил досрочную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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TOM ASPINALL KNOCKS OUT CURTIS BLAYDES INSIDE ONE #UFC304 pic.twitter.com/9X9CBXPa0k — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 28, 2024

Аспиналл уверенно разобрался с Блейдсом

Для бойцов это был реванш. В июле 2022 года Аспиналл сломал ногу на первых секундах боя и проиграл отказом от боя.

На этот раз Аспиналл захотел уничтожить оппонента.

В начале боя Том достал Кертиса комбинацией из двух ударов в голову, и американец упал на настил.

Том сразу же бросился добивать оппонента ударами в голову из обеих рук. Рефери быстро остановил бой.

Результат боя: победа Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Победа делает Аспиналла претендентом на бой с победителем поединка между полноценным чемпионом, американцем Джоном Джонсом и экс-чемпионом Стипе Миочичем.

Отметим, что Аспиналл выиграл "временный" титул в ноябре 2023 года, нокаутировав в начале боя россиянина Сергея Павловича.

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