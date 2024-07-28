Аспиналл защитил титул на UFC 304, победив Блейдса нокаутом в первом раунде

Аспинал уничтожил Блейдса в реванше и защитил титул UFC — видео нокаута
На турнире UFC 304 в английском Манчестере "временный" чемпион тяжелого веса британец Том Аспиналл провел первую защиту титула. Соперником англичанина был американец Кертис Блейдс.
Аспиналл оформил досрочную победу, сообщил портал Новини.LIVE.
TOM ASPINALL KNOCKS OUT CURTIS BLAYDES INSIDE ONE #UFC304 pic.twitter.com/9X9CBXPa0k— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 28, 2024
Аспиналл уверенно разобрался с Блейдсом
Для бойцов это был реванш. В июле 2022 года Аспиналл сломал ногу на первых секундах боя и проиграл отказом от боя.
На этот раз Аспиналл захотел уничтожить оппонента.
В начале боя Том достал Кертиса комбинацией из двух ударов в голову, и американец упал на настил.
Том сразу же бросился добивать оппонента ударами в голову из обеих рук. Рефери быстро остановил бой.
Результат боя: победа Аспиналла нокаутом в первом раунде.
Победа делает Аспиналла претендентом на бой с победителем поединка между полноценным чемпионом, американцем Джоном Джонсом и экс-чемпионом Стипе Миочичем.
Отметим, что Аспиналл выиграл "временный" титул в ноябре 2023 года, нокаутировав в начале боя россиянина Сергея Павловича.
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