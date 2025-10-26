Реал переміг Барселону в Ель-класико та зберіг лідерство в Ла-Лізі

Матч "Реал" — "Барселона". Фото: Reuters

В Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" відбулося чергове "Ель-класико". "Реал" протистояв "Барселоні" в матчі за першу позицію в Ла-Лізі.

Результат вдалося забезпечити в першому таймі, повідомив портал Новини.LIVE.

"Реал" виграв з мінімальним відривом

Матч розпочався з швидкого голу. На 12-й хвилині Мбаппе ударом здалеку після відскоку від Гюлера влучив у правий кут. Однак, потім судді побачили офсайд та скасували взяття воріт.

Забити за правилами "Реал" зміг на 22-й хвилині, коли Беллінгем віддав пас із глибини, а Мбаппе пробив у дальній кут — 1:0.

"Барселона" відповіла на 38-й хвилині. Фермін замкнув простріл Рашфорда — 1:1.

В кінці першого тайму "Реал" знову вийшов уперед. Після навісу з флангу Мілітао скинув м'яч на Беллінгема, який пробив у пусті ворота — 2:1.

У другому таймі "Реал" отримав пенальті за гру рукою Гарсії, але Щесни парирував удар Мбаппе.

У компенсований час Педрі отримав другу жовту за фол на Чуамені, залишивши "Барсу" в меншості, а "Реал" втримав перемогу.

"Реал" зберіг лідерство в Ла-Лізі, а "Барселона" залишилася другою.

Цікаво, що для Мбаппе це вже 12-й гол у ворота "Барселони" в усіх турнірах за дев'ять матчів. У ХХІ столітті більше забивали лише Кріштіану Роналду (20 голів) та Карім Бензема (16 голів), але за значно більшу кількість матчів.

"Реал" — "Барселона" — 2:1

Голи: Мбаппе, 22, Беллінгем, 43 — Фермін, 38

