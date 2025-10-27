Дружина Луніна зреагувала на видалення чоловіка в Ель Класіко

Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Перше "Ель Класіко" сезону завершилося перемогою мадридського "Реала" над "Барселоною" з рахунком 2:1. Голи Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема принесли господарям три очки.

Каталонці відповіли м'ячем, який записав на свій рахунок Фермін Лопес, повідомляє портал Новини.LIVE.

Матч вийшов напруженим та супроводжувався великою кількістю жорстких зіткнень. Після фінального свистка на "Сантьяго Бернабеу" спалахнула масова бійка. Гравці обох команд обмінялися поштовхами, а на поле вибігли запасні. Суддя показав дві червоні картки: одна дісталася Андрію Луніну, який не виходив на поле, але виявився втягнутий у конфлікт.

Андрій Лунін на розминці. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Деталі скандалу з гравцями "Реала" та "Барселони"

Ініціаторами сутички стали Вінісіус Жуніор та Ламін Ямаль, після чого в ситуацію втрутилися резервісти "Реала". Андрій Лунін заробив вилучення вже після фінального свистка за участь у сутичці, тоді як Мбаппе намагався втихомирити партнерів.

Реакція Анастасії Луніної. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Як відреагувала дружина Андрія Луніна

Голкіпер збірної України цього сезону є запасним у мадридському клубі, але навіть з лави зумів опинитися в центрі уваги. Його дружина, Анастасія, спостерігала за матчем із трибуни й з гумором відреагувала на інцидент в Instagram, підписавши фото чоловіка словами: "Ну привіт, червона".

Нагадаємо, градус емоцій почав підвищуватися ще перед матчем, у центрі уваги опинився Ламін Ямаль.

Вболівальники "Барселони" незадоволені зіркою команди, який приділяє більше часу своїй дівчині, а не тренуванням.