Головна Спорт Дружина Луніна відреагувала на бійку в матчі Реал — Барселона

Дружина Луніна відреагувала на бійку в матчі Реал — Барселона

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 09:48
Оновлено: 10:04
Дружина Луніна зреагувала на видалення чоловіка в Ель Класіко
Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Перше "Ель Класіко" сезону завершилося перемогою мадридського "Реала" над "Барселоною" з рахунком 2:1. Голи Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема принесли господарям три очки.

Каталонці відповіли м'ячем, який записав на свій рахунок Фермін Лопес, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Матч вийшов напруженим та супроводжувався великою кількістю жорстких зіткнень. Після фінального свистка на "Сантьяго Бернабеу" спалахнула масова бійка. Гравці обох команд обмінялися поштовхами, а на поле вибігли запасні. Суддя показав дві червоні картки: одна дісталася Андрію Луніну, який не виходив на поле, але виявився втягнутий у конфлікт.

Андрей Лунин
Андрій Лунін на розминці. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Деталі скандалу з гравцями "Реала" та "Барселони"

Ініціаторами сутички стали Вінісіус Жуніор та Ламін Ямаль, після чого в ситуацію втрутилися резервісти "Реала". Андрій Лунін заробив вилучення вже після фінального свистка за участь у сутичці, тоді як Мбаппе намагався втихомирити партнерів.

Андрей Лунин
Реакція Анастасії Луніної. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Як відреагувала дружина Андрія Луніна

Голкіпер збірної України цього сезону є запасним у мадридському клубі, але навіть з лави зумів опинитися в центрі уваги. Його дружина, Анастасія, спостерігала за матчем із трибуни й з гумором відреагувала на інцидент в Instagram, підписавши фото чоловіка словами: "Ну привіт, червона".

Нагадаємо, градус емоцій почав підвищуватися ще перед матчем, у центрі уваги опинився Ламін Ямаль.

Вболівальники "Барселони" незадоволені зіркою команди, який приділяє більше часу своїй дівчині, а не тренуванням.

футбол Реал Мадрид Барселона Андрій Лунін Ель Класико Анастасія Луніна
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
