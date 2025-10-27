Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо наказали из-за болельщиков — что известно

Динамо наказали из-за болельщиков — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 12:07
обновлено: 12:05
Динамо получило серьезное наказание за поведение фанатов
Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) объявил о решении наказать сразу два клуба Украинской Премьер-лиги за поведение их болельщиков.

Под санкции попали киевское "Динамо" и львовские "Карпаты", сообщает пресс-служба УАФ.

Реклама
Читайте также:

Согласно опубликованному решению, "Динамо" обязано выплатить штраф в размере 60 тысяч гривен. Основанием стали повторные скандирования нецензурного характера со стороны фанатов клуба во время матча 9-го тура УПЛ против луганской "Зари" (1:1).

Это не первый случай дисциплинарных мер против столичного клуба. В предыдущих турах команда уже получала предупреждения, однако на этот раз КДК УАФ применил более жесткие санкции. В решении комитета подчёркивается, что подобное поведение болельщиков "наносит репутационный ущерб украинскому футболу".

Александр Шовковский
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Не только "Динамо": наказаны и "Карпаты"

Львовский клуб также получил финансовое взыскание. За аналогичные нарушения во время матча против "Эпицентра" (1:3) "Карпаты" оштрафованы на 70 тысяч гривен.

По данным УАФ, комитет планирует усилить контроль за дисциплиной болельщиков на стадионах и не исключает новых санкций при повторных нарушениях. 

Напомним, главный скандал футбольного уикенда произошел в Испании, в нем оказался замешан украинский футболист Андрей Лунин

Ламин Ямаль и Винисиус Жуниор обменялись не только оскорблениями, но и предложением выяснить отношения за пределами стадиона. 

спорт УАФ футбол Динамо УПЛ КДК УАФ
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации