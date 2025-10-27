Динамо получило серьезное наказание за поведение фанатов

Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) объявил о решении наказать сразу два клуба Украинской Премьер-лиги за поведение их болельщиков.

Под санкции попали киевское "Динамо" и львовские "Карпаты", сообщает пресс-служба УАФ.

Согласно опубликованному решению, "Динамо" обязано выплатить штраф в размере 60 тысяч гривен. Основанием стали повторные скандирования нецензурного характера со стороны фанатов клуба во время матча 9-го тура УПЛ против луганской "Зари" (1:1).

Это не первый случай дисциплинарных мер против столичного клуба. В предыдущих турах команда уже получала предупреждения, однако на этот раз КДК УАФ применил более жесткие санкции. В решении комитета подчёркивается, что подобное поведение болельщиков "наносит репутационный ущерб украинскому футболу".

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Не только "Динамо": наказаны и "Карпаты"

Львовский клуб также получил финансовое взыскание. За аналогичные нарушения во время матча против "Эпицентра" (1:3) "Карпаты" оштрафованы на 70 тысяч гривен.

По данным УАФ, комитет планирует усилить контроль за дисциплиной болельщиков на стадионах и не исключает новых санкций при повторных нарушениях.

