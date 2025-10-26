Видео
Главная Спорт Динамо после серии неудач разгромило Кривбасс

Динамо после серии неудач разгромило Кривбасс

Дата публикации 26 октября 2025 21:27
обновлено: 21:33
Динамо разгромило Кривбасс и поднялось на второе место в УПЛ
Матч "Динамо" — "Кривбасс". Фото: "Динамо"

В десятом туре УПЛ состоялся центральный матч тура. Киевское "Динамо" принимало "Кривбасс", который был лидером лиги после прошлого тура.

"Динамо" смогло прервать серию из ничейных результатов в УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" не заметило соперника

"Динамо" выглядело обновленным благодаря возвращению Андрея Ярмоленко в стартовый состав, где Шовковский поставил его в центр нападения вместо разочаровывающих своей игрой Герреро и Бленуце.

Уже на 15-й минуте Попов замкнул головой угловой от Буяльского, пробив в дальнюю девятку. Через десять минут Караваев удвоил преимущество, воспользовавшись отскоком после подачи Пихаленка. Вскоре после второго гола Ярмоленко завершил комбинацию с Кабаевым, забив в пустые ворота.

После третьего гола "Кривбасс" выглядел обреченно не только в защите, но и в нападении.

Во втором тайме "Динамо" продолжило доминировать, а "красно-белые" лишь избегали большего разгрома. На 90+1-й минуте Герреро, который вышел на замену, поставил точку, воспользовавшись очередной ошибкой гостей и пробил низом в дальний угол ворот.

Эта победа подняла "Динамо" на второе место в УПЛ, а "Кривбасс" вылетел из ТОП-4. В следующем туре киевляне сыграют с "Шахтером" на выезде, а посреди недели команды встретятся в Кубке Украины.

"Динамо" Киев — "Кривбасс" — 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Напомним, владелец столичного "Динамо" рассказал, заменит ли Ярмоленко Шовковского в ноябре.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
