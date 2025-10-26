Видео
Шахтер оформил разгромную победу в УПЛ

Дата публикации 26 октября 2025 18:42
обновлено: 18:58
Шахтер разгромил Кудривку в матче десятого тура УПЛ
Кауан Элиас. Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге проходят матчи десятого круга. Во Львове донецкий "Шахтер" принимал "Кудривку".

"Горнякам" удалось уверенно победить, сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" не оставил шансов "Кудривке"

Матч на "Арене Львов" начался с молниеносного гола на 7-й минуте. Элиас замкнул головой мяч после подачи с фланга и сброса от партнера.

На 32-й минуте Очеретько ударом слета завершил роскошную комбинацию с участием Невертона, Бондаренко и да Силвы.

После перерыва Элиас оформил дубль, замкнув прострел да Силвы с правого фланга — 3:0.

"Кудривка" получила шанс сократить отставание на 71-й минуте после ошибки Глущенко в своей штрафной — рефери назначил пенальти. Коркишко пробил низом в левый угол — Ризнык отбил.

На 86-й Глущенко реабилитировался сольным проходом и точным ударом мимо вратаря — 4:0.

Шахтер — Кудривка 4:0

Голы: Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 86

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
