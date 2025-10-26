Шахтар розгромив Кудрівку у матчі десятого туру УПЛ

Кауан Еліас. Фото: "Шахтар"

В Українській прем'єр-лізі проходять матчі десятого кола. У Львові донецький "Шахтар" приймав "Кудрівку".

"Гірникам" вдалося впевнено перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" не залишив шансів "Кудрівці"

Матч на "Арені Львів" розпочався з блискавичного голу на 7-й хвилині. Еліас замкнув головою м'яч після подачі з флангу та скидання від партнера.

На 32-й хвилині Очеретько ударом зльоту завершив розкішну комбінацію за участю Невертона, Бондаренка та да Сілви.

Після перерви Еліас оформив дубль, замкнувши простріл да Сілви з правого флангу — 3:0.

"Кудрівка" отримала шанс скоротити відставання на 71-й хвилині після помилки Глущенка у своїй штрафній рефері призначив пенальті. Коркішко пробив низом у лівий кут — Різник відбив.

На 86-й Глущенко реабілітувався сольним проходом і точним ударом повз воротаря — 4:0.

Шахтар — Кудрівка 4:0

Голи: Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 86

