Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В УПЛ несподіваний лідер — їх веде гравець, що розриває всю лігу

В УПЛ несподіваний лідер — їх веде гравець, що розриває всю лігу

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 17:03
Оновлено: 17:23
ЛНЗ обіграв Металіст 1925 і став новим лідером чемпіонату України
Проспер Оба. Фото: ЛНЗ

У 10-му турі УПЛ пройшов матч команд з групи лідерів турнірної таблиці. Черкаський ЛНЗ зіграв у Житомирі проти харківського "Металісту 1925".

Підопічні Віталія Пономарьова в цій грі перемогли з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
ЛНЗ - Металлист 1925
Привітання Оба з голом. Фото: ЛНЗ

Новий лідер УПЛ

Перший тайм пройшов без гострих моментів, оскільки "ЛНЗ" грав обережно й тримав низько захист, що ускладнювало атаки харків’ян.

У другому таймі "Металіст 1925" нарощував тиск, але пропустив через позиційну помилку. Проспер отримав пас від воротаря, обіграв Павлюка та точно пробив — 0:1.

Харків’яни пішли вперед відігруватися, але ризикували пропустити ще. Кравчук і Проспер не реалізували свої моменти.

"ЛНЗ", який раніше розгромив "Шахтар" (4:1), піднявся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" натомість не виграв у жовтні жодного матчу — дві нічиї та поразка від клубу з Черкас.

Ривок "ЛНЗ" у таблиці став можливим завдяки Просперу, який став відкриттям сезону, забивши чотири м’ячі.

Нагадаємо, Артем Мілевський порівняв поразки "Динамо" з відключеннями електроенергії.

У Франції тюремний строк отримала титулована біатлоністка, яка тепер може не поїхати на Олімпійські ігри.

футбол Черкаси УПЛ ФК Металіст 1925 ЛНЗ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації