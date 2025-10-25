ЛНЗ обіграв Металіст 1925 і став новим лідером чемпіонату України

Проспер Оба. Фото: ЛНЗ

У 10-му турі УПЛ пройшов матч команд з групи лідерів турнірної таблиці. Черкаський ЛНЗ зіграв у Житомирі проти харківського "Металісту 1925".

Підопічні Віталія Пономарьова в цій грі перемогли з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Привітання Оба з голом. Фото: ЛНЗ

Новий лідер УПЛ

Перший тайм пройшов без гострих моментів, оскільки "ЛНЗ" грав обережно й тримав низько захист, що ускладнювало атаки харків’ян.

У другому таймі "Металіст 1925" нарощував тиск, але пропустив через позиційну помилку. Проспер отримав пас від воротаря, обіграв Павлюка та точно пробив — 0:1.

Харків’яни пішли вперед відігруватися, але ризикували пропустити ще. Кравчук і Проспер не реалізували свої моменти.

"ЛНЗ", який раніше розгромив "Шахтар" (4:1), піднявся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" натомість не виграв у жовтні жодного матчу — дві нічиї та поразка від клубу з Черкас.

Ривок "ЛНЗ" у таблиці став можливим завдяки Просперу, який став відкриттям сезону, забивши чотири м’ячі.

