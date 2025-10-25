ЛНЗ обыграл Металлист 1925 и стал новым лидером чемпионата Украины

В УПЛ неожиданный лидер — их ведет игрок, разрывающий всю лигу
В 10-м туре УПЛ прошел матч команд из группы лидеров турнирной таблицы. Черкасский ЛНЗ сыграл в Житомире против харьковского "Металлиста 1925".
Подопечные Виталия Пономарева в этой игре победили со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Новый лидер УПЛ
Первый тайм прошел без острых моментов, поскольку "ЛНЗ" играл осторожно и держал низко защиту, что затрудняло атаки харьковчан.
Во втором тайме "Металлист 1925" наращивал давление, но пропустил из-за позиционной ошибки. Проспер получил пас от вратаря, обыграл Павлюка и точно пробил — 0:1.
Харьковчане пошли вперед отыгрываться, но рисковали пропустить еще. Кравчук и Проспер не реализовали свои моменты.
"ЛНЗ", который ранее разгромил "Шахтер" (4:1), поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" вместо этого не выиграл в октябре ни одного матча — две ничьи и поражение от клуба из Черкасс.
Рывок "ЛНЗ" в таблице стал возможным благодаря Просперу, который стал открытием сезона, забив четыре мяча.
