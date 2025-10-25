ЛНЗ обыграл Металлист 1925 и стал новым лидером чемпионата Украины

Проспер Оба. Фото: ЛНЗ

В 10-м туре УПЛ прошел матч команд из группы лидеров турнирной таблицы. Черкасский ЛНЗ сыграл в Житомире против харьковского "Металлиста 1925".

Подопечные Виталия Пономарева в этой игре победили со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Поздравление Оба с голом. Фото: ЛНЗ

Новый лидер УПЛ

Первый тайм прошел без острых моментов, поскольку "ЛНЗ" играл осторожно и держал низко защиту, что затрудняло атаки харьковчан.

Во втором тайме "Металлист 1925" наращивал давление, но пропустил из-за позиционной ошибки. Проспер получил пас от вратаря, обыграл Павлюка и точно пробил — 0:1.

Харьковчане пошли вперед отыгрываться, но рисковали пропустить еще. Кравчук и Проспер не реализовали свои моменты.

"ЛНЗ", который ранее разгромил "Шахтер" (4:1), поднялся на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" вместо этого не выиграл в октябре ни одного матча — две ничьи и поражение от клуба из Черкасс.

Рывок "ЛНЗ" в таблице стал возможным благодаря Просперу, который стал открытием сезона, забив четыре мяча.

