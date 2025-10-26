Відео
Головна Спорт Динамо після серії невдач розгромило Кривбас

Динамо після серії невдач розгромило Кривбас

Дата публікації: 26 жовтня 2025 21:27
Оновлено: 21:33
Динамо розгромило Кривбас і піднялося на друге місце в УПЛ
Матч "Динамо" — "Кривбас". Фото: "Динамо"

В десятому турі УПЛ відбувся центральний матч туру. Київське "Динамо" приймало "Кривбас", який був лідером ліги після минулого туру.

"Динамо" змогло перервати серію з нічийних результатів в УПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" не помітило суперника

"Динамо" виглядало оновленим завдяки поверненню Андрія Ярмоленка в стартовий склад, де Шовковський поставив його в центр нападу замість Герреро та Бленуце, які розчаровують своєю грою.

Вже на 15-й хвилині Попов замкнув головою кутовий від Буяльського, пробивши в дальню дев’ятку. Через десять хвилин Караваєв подвоїв перевагу, скориставшись відскоком після подачі Піхальонка. Невдовзі після другого голу Ярмоленко завершив комбінацію з Кабаєвим, забивши в порожні ворота.

Після третього голу "Кривбас" виглядав приречено не тільки в захисті, а й в нападі.

У другому таймі "Динамо" продовжило домінувати, а "червоно-білі" лише уникали більшого розгрому. На 90+1-й хвилині Герреро, який вийшов на заміну, поставив крапку, скориставшись черговою помилкою гостей і пробив низом в дальній кут воріт.

Ця перемога підняла "Динамо" на друге місце в УПЛ, а "Кривбас" вилетів з ТОП-4. У наступному турі кияни зіграють із "Шахтарем" на виїзді, а посеред тижня команди зустрінуться в Кубку України.

"Динамо" Київ — "Кривбас" — 4:0

Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Нагадаємо, власник столичного "Динамо" розповів, чи замінить Ярмоленко Шовковського у листопаді.

Без результату завершився бій між Томом Аспіналлом та Сирілом Ганом.

футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ Кривбасс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
