Саленко назвал причину победы Динамо над Кривбассом

Дата публикации 27 октября 2025 13:19
обновлено: 13:31
Саленко объяснил, как Динамо удалось разгромить Кривбасс
Андрей Ярмоленко с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился впечатлениями от матча 10-го тура УПЛ, в котором "бело-синие" уверенно обыграли "Кривбасс" со счётом 3:0. Победа стала одной из самых ярких для команды Александра Шовковского в нынешнем сезоне.

Саленко объяснил уверенную победу "Динамо" усилением состава команды, сообщает Sport.ua

По словам экспертов, "Динамо" наконец продемонстрировало игру с агрессией и скоростью, которой так не хватало в предыдущих турах. Киевляне действовали активно на каждом участке поля, а их комбинации выглядели более слаженными и целеустремленными. 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Старая гвардия и новая энергия "Динамо"

Саленко отметил, что "Кривбасс", несмотря на статус лидера, выглядел неубедительно. Команда Юрия Вернидуба уступала в скорости, борьбе и настрое, а защита не справлялась с давлением со стороны опытных игроков "Динамо".

По мнению бывшего форварда, переломный момент в игре связан с ролью ветеранов — Ярмоленко, Караваева и Буяльского, которые снова стали ядром команды. Их взаимодействие и настрой, по словам Саленко, задали тон всей встрече и помогли "Динамо" вернуть уверенность.

"Результат немного удивил, но приятно, что команда наконец показала атакующий футбол. Я рад за Караваева, Буяльского, Ярмоленко. Андрей выглядел так, будто переживает вторую молодость. Думаю, в коллективе произошел серьезный разговор, и мы увидели "Динамо", каким оно должно быть: с характером, скоростью и самолюбием", — заявил Саленко. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
