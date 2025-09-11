Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Яремчук несподівано повернувся в Україну

Яремчук несподівано повернувся в Україну

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:41
Роман Яремчук повернувся в Україну для відновлення
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Український нападник Роман Яремчук через травму покинув розташування збірної та не зіграв проти Франції і Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Пошкодження він отримав під час підготовки до сезону з "Олімпіакосом".

Наразі Яремчук вперше за дуже довгий час повернувся в Україну, повідомив портал Gazzetta.gr.

Реклама
Читайте також:
Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

Яремчук повернувся в Україну, де війна

У "Олімпіакосі" повідомили, що форвард продовжує відновлення після травми в Україні, куди відпросився та поїхав кілька днів тому.

Через ушкодження Яремчук пропустить матч 3-го туру грецької Суперліги проти "Пансерраїкоса". Невідомо, чи встигне нападник підготуватися до старту групового етапу Ліги чемпіонів, де "Олімпіакос" 17 вересня зіграє з "Пафосом".

Травма також змусила Яремчука пропустити матчі збірної України у відборі до ЧС-2026 проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1).

Востаннє Яремчук виходив на поле за "Олімпіакос" 2 серпня у товариському матчі з "Геренвеном" (1:1).

Роман 27 серпня повернувся до тренувань з основою, але нова травма зірвала плани.

Нагадаємо, дружина форварда "Барселони" Роберта Левандовскі влаштувала вечірку з українкою.

Юний талан з України приніс "Барселоні" перемогу на клубному чемпіонаті світу з футболу.

футбол Збірна України з футболу Роман Яремчук Олімпіакос травма
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації