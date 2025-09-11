Роман Яремчук повернувся в Україну для відновлення

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Український нападник Роман Яремчук через травму покинув розташування збірної та не зіграв проти Франції і Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Пошкодження він отримав під час підготовки до сезону з "Олімпіакосом".

Наразі Яремчук вперше за дуже довгий час повернувся в Україну, повідомив портал Gazzetta.gr.

Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"

Яремчук повернувся в Україну, де війна

У "Олімпіакосі" повідомили, що форвард продовжує відновлення після травми в Україні, куди відпросився та поїхав кілька днів тому.

Через ушкодження Яремчук пропустить матч 3-го туру грецької Суперліги проти "Пансерраїкоса". Невідомо, чи встигне нападник підготуватися до старту групового етапу Ліги чемпіонів, де "Олімпіакос" 17 вересня зіграє з "Пафосом".

Травма також змусила Яремчука пропустити матчі збірної України у відборі до ЧС-2026 проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1).

Востаннє Яремчук виходив на поле за "Олімпіакос" 2 серпня у товариському матчі з "Геренвеном" (1:1).

Роман 27 серпня повернувся до тренувань з основою, але нова травма зірвала плани.

