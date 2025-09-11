Видео
Яремчук неожиданно вернулся в Украину

Яремчук неожиданно вернулся в Украину

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:41
Роман Яремчук вернулся в Украину для восстановления
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Украинский нападающий Роман Яремчук из-за травмы покинул расположение сборной и не сыграл против Франции и Азербайджана в квалификации чемпионата мира-2026. Повреждение он получил во время подготовки к сезону с "Олимпиакосом".

Сейчас Яремчук впервые за очень долгое время вернулся в Украину, сообщил портал Gazzetta.gr.

Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

Яремчук вернулся в Украину, где война

В "Олимпиакосе" сообщили, что форвард продолжает восстановление после травмы в Украине, куда отпросился и уехал несколько дней назад.

Из-за повреждения Яремчук пропустит матч 3-го тура греческой Суперлиги против "Пансерраикоса". Неизвестно, успеет ли нападающий подготовиться к старту группового этапа Лиги чемпионов, где "Олимпиакос" 17 сентября сыграет с "Пафосом".

Травма также заставила Яремчука пропустить матчи сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1).

Последний раз Яремчук выходил на поле за "Олимпиакос" 2 августа в товарищеском матче с "Херенвеном" (1:1).

Роман 27 августа вернулся к тренировкам с основой, но новая травма сорвала планы.

Напомним, жена форварда "Барселоны" Роберта Левандовски устроила вечеринку с украинкой.

Юный талант из Украины принес "Барселоне" победу на клубном чемпионате мира по футболу.

футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук Олимпиакос травма
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
