Роман Яремчук вернулся в Украину для восстановления

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Украинский нападающий Роман Яремчук из-за травмы покинул расположение сборной и не сыграл против Франции и Азербайджана в квалификации чемпионата мира-2026. Повреждение он получил во время подготовки к сезону с "Олимпиакосом".

Сейчас Яремчук впервые за очень долгое время вернулся в Украину, сообщил портал Gazzetta.gr.

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

Яремчук вернулся в Украину, где война

В "Олимпиакосе" сообщили, что форвард продолжает восстановление после травмы в Украине, куда отпросился и уехал несколько дней назад.

Из-за повреждения Яремчук пропустит матч 3-го тура греческой Суперлиги против "Пансерраикоса". Неизвестно, успеет ли нападающий подготовиться к старту группового этапа Лиги чемпионов, где "Олимпиакос" 17 сентября сыграет с "Пафосом".

Травма также заставила Яремчука пропустить матчи сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1).

Последний раз Яремчук выходил на поле за "Олимпиакос" 2 августа в товарищеском матче с "Херенвеном" (1:1).

Роман 27 августа вернулся к тренировкам с основой, но новая травма сорвала планы.

