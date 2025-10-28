Сын Романа Яремчука проводит осенние каникулы в Париже

Жена Романа Яремчука. Фото: instagram.com/ya_christinchik

В Украине сейчас продолжаются осенние школьные каникулы. Поэтому в семье нападающего "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука решили провести их с пользой для сына.

О каникулах сына сообщила жена Романа Кристина в Instagram.

Никита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Как проходят каникулы в семье Яремчуков

Шестилетний сын форварда сборной Украины Никита проводит осенние каникулы с мамой Кристиной в Париже, где посещает исторические места и встречается с друзьями.

На снимках мальчик позирует на фоне сияющей огнями Эйфелевой башни в ночном городе.

Никита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Интересно, что Кристина и Никита часто путешествуют, пока отец играет в футбол в Пиренеях.

Никита — единственный ребенок в семье Романа и Кристины.

Яремчук недавно залечил травму, из-за которой он пропустил начало сезона.

