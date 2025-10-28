Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Яремчук отправил жену и сына в Париж на школьные каникулы

Яремчук отправил жену и сына в Париж на школьные каникулы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 08:38
обновлено: 08:46
Сын Романа Яремчука проводит осенние каникулы в Париже
Жена Романа Яремчука. Фото: instagram.com/ya_christinchik

В Украине сейчас продолжаются осенние школьные каникулы. Поэтому в семье нападающего "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука решили провести их с пользой для сына.

О каникулах сына сообщила жена Романа Кристина в Instagram.

Реклама
Читайте также:
Сын Романа Яремчука
Никита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Как проходят каникулы в семье Яремчуков

Шестилетний сын форварда сборной Украины Никита проводит осенние каникулы с мамой Кристиной в Париже, где посещает исторические места и встречается с друзьями.

На снимках мальчик позирует на фоне сияющей огнями Эйфелевой башни в ночном городе.

Сын Романа Яремчука
Никита Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Интересно, что Кристина и Никита часто путешествуют, пока отец играет в футбол в Пиренеях.

Никита — единственный ребенок в семье Романа и Кристины.

Яремчук недавно залечил травму, из-за которой он пропустил начало сезона.

Напомним, что после игры "Реал" — "Барселона" Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль продолжили выяснять отношения.

Ранее экс-нападающий "Динамо" Олег Саленко рассказал, как киевлянам удалось победить "Кривбасс" в УПЛ.

футбол каникулы Роман Яремчук школьники жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации