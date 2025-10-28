Сын Романа Яремчука проводит осенние каникулы в Париже

Яремчук отправил жену и сына в Париж на школьные каникулы
В Украине сейчас продолжаются осенние школьные каникулы. Поэтому в семье нападающего "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука решили провести их с пользой для сына.
О каникулах сына сообщила жена Романа Кристина в Instagram.
Как проходят каникулы в семье Яремчуков
Шестилетний сын форварда сборной Украины Никита проводит осенние каникулы с мамой Кристиной в Париже, где посещает исторические места и встречается с друзьями.
На снимках мальчик позирует на фоне сияющей огнями Эйфелевой башни в ночном городе.
Интересно, что Кристина и Никита часто путешествуют, пока отец играет в футбол в Пиренеях.
Никита — единственный ребенок в семье Романа и Кристины.
Яремчук недавно залечил травму, из-за которой он пропустил начало сезона.
Напомним, что после игры "Реал" — "Барселона" Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль продолжили выяснять отношения.
Ранее экс-нападающий "Динамо" Олег Саленко рассказал, как киевлянам удалось победить "Кривбасс" в УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!