Кріштіану Роналду забив 800-й гол на клубному рівні

Легендарний 40-річний португальський форвард Кріштіану Роналду знову забив за "Аль-Насср". Цей гол став важливим для історії футболу.

Роналду першим у футболі забив 800 голів на клубному рівні, повідомив портал Новини.LIVE.

Свій 800-й гол Роналду забив у матчі 5-го туру саудівської Про-Ліги проти "Аль-Фатеху" (5:1).

До гола Кріштіану на 59-й хвилині не реалізував пенальті, але вже за хвилину прийняв па від Садіо Мане і пробив голкіпера.

Рекордний гол Роналду

Гол Роналду став для нього 99-м в складі "Аль-Нассрі" та 800-м у кар’єрі за клуби.

Найбільше Кріштіану забив у складі мадридського "Реалу" — 450 голів. У футболці "Манчестер Юнайтед" у нього 145 забитих м'ячів.

У "Ювентусі" у португальця 101 гол, та ще п'ять він забив за "Спортінг".

Загалом у Роналду 943 голи, включаючи 143 за збірну Португалії.

