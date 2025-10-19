Відео
Головна Спорт Роналду встановив неймовірний рекорд, що не перевершать

Роналду встановив неймовірний рекорд, що не перевершать

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 23:37
Оновлено: 00:20
Кріштіану Роналду забив 800-й гол на клубному рівні
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Легендарний 40-річний португальський форвард Кріштіану Роналду знову забив за "Аль-Насср". Цей гол став важливим для історії футболу.

Роналду першим у футболі забив 800 голів на клубному рівні, повідомив портал Новини.LIVE.

Свій 800-й гол Роналду забив у матчі 5-го туру саудівської Про-Ліги проти "Аль-Фатеху" (5:1).

До гола Кріштіану на 59-й хвилині не реалізував пенальті, але вже за хвилину прийняв па від Садіо Мане і пробив голкіпера.

Рекордний гол Роналду

Гол Роналду став для нього 99-м в складі "Аль-Нассрі" та 800-м у кар’єрі за клуби.

Найбільше Кріштіану забив у складі мадридського "Реалу" — 450 голів. У футболці "Манчестер Юнайтед" у нього 145 забитих м'ячів.

У "Ювентусі" у португальця 101 гол, та ще п'ять він забив за "Спортінг".

Загалом у Роналду 943 голи, включаючи 143 за збірну Португалії.

футбол Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
