Криштиану Роналду забил 800-й гол на клубном уровне

Роналду установил невероятный рекорд, который не превзойдут
Легендарный 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду снова забил за "Аль-Насср". Этот гол стал важным для истории футбола.
Роналду первым в футболе забил 800 голов на клубном уровне, сообщил портал Новини.LIVE.
Свой 800-й гол Роналду забил в матче 5-го тура саудовской Про-Лиги против "Аль-Фатеха" (5:1).
До гола Криштиану на 59-й минуте не реализовал пенальти, но уже через минуту принял па от Садио Мане и пробил голкипера.
Рекордный гол Роналду
Гол Роналду стал для него 99-м в составе "Аль-Нассра" и 800-м в карьере за клубы.
Больше всего Криштиану забил в составе мадридского "Реала" — 450 голов. В футболке "Манчестер Юнайтед" у него 145 забитых мячей.
В "Ювентусе" у португальца 101 гол, и еще пять он забил за "Спортинг".
Всего у Роналду 943 гола, включая 143 за сборную Португалии.
