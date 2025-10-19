Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду установил невероятный рекорд, который не превзойдут

Роналду установил невероятный рекорд, который не превзойдут

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 23:37
обновлено: 23:39
Криштиану Роналду забил 800-й гол на клубном уровне
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Легендарный 40-летний португальский форвард Криштиану Роналду снова забил за "Аль-Насср". Этот гол стал важным для истории футбола.

Роналду первым в футболе забил 800 голов на клубном уровне, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Свой 800-й гол Роналду забил в матче 5-го тура саудовской Про-Лиги против "Аль-Фатеха" (5:1).

До гола Криштиану на 59-й минуте не реализовал пенальти, но уже через минуту принял па от Садио Мане и пробил голкипера.

Рекордный гол Роналду

Гол Роналду стал для него 99-м в составе "Аль-Нассра" и 800-м в карьере за клубы.

Больше всего Криштиану забил в составе мадридского "Реала" — 450 голов. В футболке "Манчестер Юнайтед" у него 145 забитых мячей.

В "Ювентусе" у португальца 101 гол, и еще пять он забил за "Спортинг".

Всего у Роналду 943 гола, включая 143 за сборную Португалии.

Напомним, известный экс-футболист Виктор Леоненко назвал кандидатов на замену Александру Шовковскому.

Жена боксера-супертяжеловеса Александра Усика надела прозрачное платье на торжественное событие.

Топовая украинская легкоатлетка показала яркий стиль для октября.

футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации