Роналду готовится вернуться в Европу — что известно

Дата публикации 28 октября 2025 09:02
обновлено: 09:27
Криштиану Роналду вернется в европейский клуб перед ЧМ-2026
Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду собирается снова сменить клуб. Его возвращение в Европу может произойти уже в 2026 году. 

Роналду хочет набрать оптимальную форму перед Кубком Мира 2026 года, сообщает A Bola

Криштиану Роналду даже не думает о завершении карьеры. Футболист, которому в феврале исполнится уже 41 год, мечтает о победе на ЧМ-2026, и ради этого он готов снова присоединиться к одному из европейских клубов. 

Какой трансфер ждет Роналду 

При этом Криштиану не собирается расторгать контракт с саудовским "Аль-Насром". Весной закончится сезон в местном чемпионате, но Роналду не планирует отдыхать дольше недели. Он ведет переговоры с португальским "Спортингом" о кратковременном возвращении в  клуб. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду спорит с соперником. Фото: Reuters

Роналду планирует тренироваться под руководством тренерского штаба "орлов" и быть ближе к национальной команде, которая мечтает о победе на чемпионате мира. С лета 2025 года Криштиану работает над тем, чтобы выйти на пик формы к началу турнира, после которого он вернется в "Аль-Наср". Но пик подготовки к Мундиалю португалец проведет в "Спортинге". 

В сезоне 2025/2026 Роналду провел за "Аль-Наср" 8 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
