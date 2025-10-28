Шапаренко и еще три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером

Динамо потеряло Шапаренко и Волошина перед игрой с Шахтером
Киевское "Динамо" готовится к матчу Кубка Украины с донецким "Шахтером". Однако главный тренер "бело-синих" не сможет рассчитывать на всех своих подопечных.
Несколько игроков столичной команды пропустят игру, сообщает Sport.ua.
В среду, 29 октября, "Динамо" примет "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Встреча состоится на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00 по киевскому времени. Матч пройдет в формате одного поединка, где ничья приведет сразу к серии пенальти.
Кадровые потери "Динамо" могут стать решающим фактором
Киевляне подойдут к дерби с серьезными проблемами. Защитники Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар, а также полузащитник Николай Шапаренко не смогут сыграть против "Шахтера". Под вопросом остается участие полузащитника Назара Волошина, решение о его готовности примет медицинский штаб команды.
Отсутствие сразу трех футболистов стартового состава серьезно влияет на игру киевлян. Ослабленный состав может вынудить Александра Шовковского изменить привычную структуру команды и тактику на игру.
