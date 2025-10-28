Шапаренко и еще три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится к матчу Кубка Украины с донецким "Шахтером". Однако главный тренер "бело-синих" не сможет рассчитывать на всех своих подопечных.

Несколько игроков столичной команды пропустят игру, сообщает Sport.ua.

В среду, 29 октября, "Динамо" примет "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Встреча состоится на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00 по киевскому времени. Матч пройдет в формате одного поединка, где ничья приведет сразу к серии пенальти.

Назар Волошин перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кадровые потери "Динамо" могут стать решающим фактором

Киевляне подойдут к дерби с серьезными проблемами. Защитники Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар, а также полузащитник Николай Шапаренко не смогут сыграть против "Шахтера". Под вопросом остается участие полузащитника Назара Волошина, решение о его готовности примет медицинский штаб команды.

Отсутствие сразу трех футболистов стартового состава серьезно влияет на игру киевлян. Ослабленный состав может вынудить Александра Шовковского изменить привычную структуру команды и тактику на игру.

