Україна
Спорт

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Динамо потеряло Шапаренко и Волошина перед игрой с Шахтером

Динамо потеряло Шапаренко и Волошина перед игрой с Шахтером

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:03
обновлено: 12:59
Шапаренко и еще три игрока Динамо могут пропустить матч с Шахтером
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится к матчу Кубка Украины с донецким "Шахтером". Однако главный тренер "бело-синих" не сможет рассчитывать на всех своих подопечных. 

Несколько игроков столичной команды пропустят игру, сообщает Sport.ua

В среду, 29 октября, "Динамо" примет "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. Встреча состоится на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00 по киевскому времени. Матч пройдет в формате одного поединка, где ничья приведет сразу к серии пенальти.

Назар Волошин
Назар Волошин перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кадровые потери "Динамо" могут стать решающим фактором

Киевляне подойдут к дерби с серьезными проблемами. Защитники Владислав Дубинчак и Кристиан Биловар, а также полузащитник Николай Шапаренко не смогут сыграть против "Шахтера". Под вопросом остается участие полузащитника Назара Волошина, решение о его готовности примет медицинский штаб команды. 

Отсутствие сразу трех футболистов стартового состава серьезно влияет на игру киевлян. Ослабленный состав может вынудить Александра Шовковского изменить привычную структуру команды и тактику на игру. 

футбол Динамо Владислав Дубинчак Николай Шапаренко Назарий Волошин Кристиан Биловар
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
