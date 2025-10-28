Видео
Милевский показал, кто спас его после конфуза в центре столицы

Милевский показал, кто спас его после конфуза в центре столицы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 09:31
обновлено: 09:39
Милевский оказался в ловушке из-за отключения электроэнергии
Артем Милевский отвечает на вопросы. Кадр из видео

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский оказался в неловкой ситуации из-за временного отключения электроэнергии.

Экс-футболист, не проверив график, застрял в лифте своего дома и рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Артем Милевского объяснил, что утром электричество работало стабильно, и он не ожидал, что подача света прекратится именно в тот момент, когда он поднимался на этаж. Лифт остановился посреди пути, и бывшему игроку пришлось ждать помощи несколько минут. 

Как Милевский отреагировал на произошедшее

Во время ожидания Артем успел записать короткое видео для социальной сети, шутливо рассказав подписчикам о своей ситуации. Спустя некоторое время на помощь пришел лифтер по имени Вадим, который помог выбраться экс-футболисту без последствий. 

Артем Милевский
Артем Милевский и его спаситель. Фото: Instagram

По словам бывшего игрока, инцидент стал для него напоминанием о важности проверять графики отключений и сохранять спокойствие в любых обстоятельствах. Он поблагодарил лифтера и с иронией отметил, что хорошо хоть свет не включился, пока его доставали.

"Ну, бывает всякое. Главное — не паниковать. Посидел, подумал, даже успел посмеяться. Спасибо Вадиму, что вытащил. Теперь всегда буду смотреть графики перед тем, как ехать в лифте", — сказал Милевский.

За свою карьеру Артем Милевский провел более 250 матчей за "Динамо", забив свыше 60 голов и выиграв четыре чемпионства Украины, два Кубка и три Суперкубка страны. В составе национальной сборной он провел 50 игр и отличился восемь раз, став одним из самых запоминающихся форвардов своего поколения.

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
