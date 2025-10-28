Мілевський опинився в пастці через відключення електроенергії

Артем Мілевський відповідає на запитання. Кадр із відео

Колишній форвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський опинився в незручній ситуації через тимчасове відключення електроенергії.

Ексфутболіст, не перевіривши графік, застряг у ліфті свого будинку та розповів про це на своїй сторінці в Instagram.

Артем Мілевського пояснив, що вранці електрика працювала стабільно, і він не очікував, що подача світла припиниться саме в той момент, коли він піднімався на поверх. Ліфт зупинився посеред шляху, і колишньому гравцеві довелося чекати на допомогу декілька хвилин.

Як Мілевський відреагував на подію

Під час очікування Артем встиг записати коротке відео для соціальної мережі, жартівливо розповівши підписникам про свою ситуацію. Через деякий час на допомогу прийшов ліфтер на ім'я Вадим, який допоміг вибратися ексфутболісту без наслідків.

Артем Мілевський та його рятівник. Фото: Instagram

За словами колишнього гравця, інцидент став для нього нагадуванням про важливість перевіряти графіки відключень та зберігати спокій за будь-яких обставин. Він подякував ліфтеру і з іронією зазначив, що добре хоч світло не увімкнулося, поки його діставали.

"Ну, буває всяке. Головне — не панікувати. Посидів, подумав, навіть встиг посміятися. Дякую Вадиму, що витягнув. Тепер завжди буду дивитися графіки перед тим, як їхати в ліфті", — сказав Мілевський.

За свою кар'єру Артем Мілевський провів понад 250 матчів за "Динамо", забивши понад 60 голів і вигравши чотири чемпіонства України, два Кубки та три Суперкубки країни. У складі національної збірної він провів 50 ігор та відзначився вісім разів, ставши одним із найбільш пам'ятних форвардів свого покоління.

