Україна
Сабо чекає кровопролиття від матчу Динамо — Шахтар

Сабо чекає кровопролиття від матчу Динамо — Шахтар

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 07:53
Оновлено: 08:14
Йожеф Сабо спрогнозував жорстку битву між Динамо та Шахтарем у Кубку
Йожеф Сабо. Фото: кадр з відео

В українському футболі почався найбільш очікуваний тиждень. За цей час "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у Кубку України та в УПЛ.

Про матчі киян та донеччан висловився колишній тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо, передає "Український футбол".

Читайте також:
Динамо Киев
Андрій Ярмоленко проти "Кривбасу". Фото: "Динамо"

"Динамо" та "Шахтар" будуть битися

Легендарний колишній тренер "Динамо" почав з матчу 1/8 фіналу Кубка України, який пройде в Києві 29 жовтня о 18:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського.

Сабо прогнозує цікаву та напружену гру, можливо, з бійками між футболістами.

"Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то обидві команди оживають", — заявив Сабо.

При цьому тренер вважає "Шахтар" фаворитом завдяки кращому складу.

На думку Сабо, УАФ варто було б перенести один з двох матчів через щільний графік обох клубів.

"Динамо" після розгрому "Кривбасу" (4:0) на підйомі, як і "Шахтар", що розгромив "Кудрівку" (4:0).

Нагадаємо, що Вінісіус Жуніор та Ламін Ямаль продовжили суперечку за межами Ель-класико.

Раніше Саленко розповів, як "Динамо" вдалося перемогти "Кривбас".

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Кубок України Йожеф Сабо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
