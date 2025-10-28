Йожеф Сабо спрогнозував жорстку битву між Динамо та Шахтарем у Кубку

Сабо чекає кровопролиття від матчу Динамо — Шахтар
В українському футболі почався найбільш очікуваний тиждень. За цей час "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у Кубку України та в УПЛ.
Про матчі киян та донеччан висловився колишній тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо, передає "Український футбол".
"Динамо" та "Шахтар" будуть битися
Легендарний колишній тренер "Динамо" почав з матчу 1/8 фіналу Кубка України, який пройде в Києві 29 жовтня о 18:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського.
Сабо прогнозує цікаву та напружену гру, можливо, з бійками між футболістами.
"Якщо відштовхуватися від останніх перемог у чемпіонаті, то обидві команди оживають", — заявив Сабо.
При цьому тренер вважає "Шахтар" фаворитом завдяки кращому складу.
На думку Сабо, УАФ варто було б перенести один з двох матчів через щільний графік обох клубів.
"Динамо" після розгрому "Кривбасу" (4:0) на підйомі, як і "Шахтар", що розгромив "Кудрівку" (4:0).
