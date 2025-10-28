Йожеф Сабо спрогнозировал жесткую битву между Динамо и Шахтером в Кубке

Йожеф Сабо. Фото: кадр из видео

В украинском футболе началась самая ожидаемая неделя. За это время "Динамо" сыграет с "Шахтером" в Кубке Украины и в УПЛ.

О матчах киевлян и дончан высказался бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо, передает "Украинский футбол".

Реклама

Читайте также:

Андрей Ярмоленко против "Кривбасса". Фото: "Динамо"

"Динамо" и "Шахтер" будут сражаться

Легендарный бывший тренер "Динамо" начал с матча 1/8 финала Кубка Украины, который пройдет в Киеве 29 октября в 18:00 на стадионе им. Валерия Лобановского.

Сабо прогнозирует интересную и напряженную игру, возможно, с драками между футболистами.

"Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то обе команды оживают", — заявил Сабо.

При этом тренер считает "Шахтер" фаворитом благодаря лучшему составу.

По мнению Сабо, УАФ стоило бы перенести один из двух матчей из-за плотного графика обоих клубов.

"Динамо" после разгрома "Кривбасса" (4:0) на подъеме, как и "Шахтер", разгромивший "Кудривку" (4:0).

Напомним, что Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль продолжили спор за пределами Эль-классико.

Ранее Саленко рассказал, как "Динамо" удалось победить "Кривбасс".