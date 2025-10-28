Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сабо ждет кровопролития от матча Динамо — Шахтер

Сабо ждет кровопролития от матча Динамо — Шахтер

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:53
обновлено: 08:14
Йожеф Сабо спрогнозировал жесткую битву между Динамо и Шахтером в Кубке
Йожеф Сабо. Фото: кадр из видео

В украинском футболе началась самая ожидаемая неделя. За это время "Динамо" сыграет с "Шахтером" в Кубке Украины и в УПЛ.

О матчах киевлян и дончан высказался бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо, передает "Украинский футбол".

Реклама
Читайте также:
Динамо Киев
Андрей Ярмоленко против "Кривбасса". Фото: "Динамо"

"Динамо" и "Шахтер" будут сражаться

Легендарный бывший тренер "Динамо" начал с матча 1/8 финала Кубка Украины, который пройдет в Киеве 29 октября в 18:00 на стадионе им. Валерия Лобановского.

Сабо прогнозирует интересную и напряженную игру, возможно, с драками между футболистами.

"Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то обе команды оживают", — заявил Сабо.

При этом тренер считает "Шахтер" фаворитом благодаря лучшему составу.

По мнению Сабо, УАФ стоило бы перенести один из двух матчей из-за плотного графика обоих клубов.

"Динамо" после разгрома "Кривбасса" (4:0) на подъеме, как и "Шахтер", разгромивший "Кудривку" (4:0).

Напомним, что Винисиус Жуниор и Ламин Ямаль продолжили спор за пределами Эль-классико.

Ранее Саленко рассказал, как "Динамо" удалось победить "Кривбасс".

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Кубок Украины Йожеф Сабо
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации