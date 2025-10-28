Василий Ломаченко вышел в люди, но не в Украине

Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко снова появился на публике. Он посетил 38-й конгресс Всемирной боксерской организации (WBO), проходящий в столице Колумбии Боготе.

О прибытии украинского боксера сообщили в официальных соцсетях WBO.

Василий Ломаченко в доме! 🇺🇦



Присутствует в Боготе на 38-й ежегодной конвенции WBO - чествование его легендарного наследия. Настоящий гигант ринга 🥊 pic.twitter.com/FCjMvabbrQ - WBO (@WorldBoxingOrg) 28 октября 2025 г .

Ломаченко посетил Колумбию

Ломаченко прибыл на конгресс как специальный гость номер один. Событие, которое длится с 27 по 31 октября, украшено баннерами с его изображением —они размещены на стенах и рекламных площадях.

Конгресс под руководством президента WBO Густаво Оливьери впервые открыт для фанатов. Он считается одним из самых инновационных в истории организации — на нем проходят панели о будущем бокса, культурные события, нетворкинг и обсуждение Закона Мухаммеда Али, направленного на защиту спортсменов.

Во время конгресса Ломаченко будет чествован как суперчемпион WBO за титулы, полученные в полулегкой (2014-2016), второй полулегкой (2016-2018) и легкой (2018-2020) весовых категориях.

Среди других звездных гостей — Кэти Тейлор, Теренс Кроуфорд, который получит награду "Боксер года", Аманда Серрано, Оскар Колаццо, Мигель Котто и другие.

Напомним, 37-летний Василий Ломаченко завершил карьеру в 2025 году с рекордом 17 побед (11 нокаутом) и 3 поражения.

