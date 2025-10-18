Видео
Видео

Ломаченко ответил, будет ли боксировать с Пакьяо

Ломаченко ответил, будет ли боксировать с Пакьяо

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 10:07
обновлено: 10:20
У Ломаченко рассказали детали о бое с Пакьяо
Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Спортивную общественность за последнюю неделю сильно расшевелило заявление советника экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Команда боксера рассказала, что в декабре филиппинец проведет выставочный поединок против бывшего чемпиона трех дивизионов Василия Ломаченко.

Впервые заявление команды Пакьяо прокомментировал менеджер Василия Эгис Климас, передает портал SPIN.ph.

Читайте также:
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Вернется ли Ломаченко на ринг

Климас заявил, что слухи о бое с Пакьяо — фейк. Василий пока не заинтересован ни в реальном бою, ни в выставочном.

Климас подтвердил звонки, но уточнил, что они шли от третьих лиц, а не от команды филиппинца.

Ломаченко не планирует возвращаться на ринг после завершения карьеры.

"Нам это неинтересно, независимо от того, настоящий ли это бой или выставочный. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни", — сказал Климас

Пакьяо, который вернулся в июле 2025-го в возрасте 46 лет, свел к ничьей бой с Марио Барриосом, планирует поединок в январе 2026-го в Лас-Вегасе. Главный кандидат в соперники — Ролли Ромеро.

бокс Василий Ломаченко Эгис Климас Мэнни Пакьяо украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
