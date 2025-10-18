У Ломаченко рассказали детали о бое с Пакьяо

Василий Ломаченко. Фото: кадр из видео

Спортивную общественность за последнюю неделю сильно расшевелило заявление советника экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Команда боксера рассказала, что в декабре филиппинец проведет выставочный поединок против бывшего чемпиона трех дивизионов Василия Ломаченко.

Впервые заявление команды Пакьяо прокомментировал менеджер Василия Эгис Климас, передает портал SPIN.ph.

Вернется ли Ломаченко на ринг

Климас заявил, что слухи о бое с Пакьяо — фейк. Василий пока не заинтересован ни в реальном бою, ни в выставочном.

Климас подтвердил звонки, но уточнил, что они шли от третьих лиц, а не от команды филиппинца.

Ломаченко не планирует возвращаться на ринг после завершения карьеры.

"Нам это неинтересно, независимо от того, настоящий ли это бой или выставочный. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни", — сказал Климас

Пакьяо, который вернулся в июле 2025-го в возрасте 46 лет, свел к ничьей бой с Марио Барриосом, планирует поединок в январе 2026-го в Лас-Вегасе. Главный кандидат в соперники — Ролли Ромеро.

