Ломаченко відповів, чи боксуватиме з Пак'яо

Дата публікації: 18 жовтня 2025 10:07
Оновлено: 10:13
У Ломаченко розповіли деталі про бій з Пак'яо
Василь Ломаченко. Фото: кадр з відео

Спортивну спільноту за останній тиждень сильно розворушила заява одного з радників ексчемпіона у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо. У команді розповіли, що в грудні філіппінець проведе виставковий поєдинок проти колишнього чемпіона трьох дивізіонів Василя Ломаченка.

Вперше заяву команди Пак'яо прокоментував менеджер Василя Егіс Клімас, передає портал SPIN.ph.

Мэнни Пакьяо
Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao

Чи повернеться Ломаченко на ринг

Клімас заявив, що чутки про бій з Пак'яо — фейк. Василь наразі не зацікавлений ні в реальному бою, ні у виставковому.

Клімас підтвердив дзвінки, але уточнив, що вони йшли від третіх осіб, а не від команди філіппінця.

Ломаченко не планує повертатися на ринг після завершення кар'єри.

"Нам це нецікаво, незалежно від того, чи це справжній бій, чи виставковий. Василь завершив кар'єру та займається іншими справами у своєму житті", — сказав Клімас

Пак'яо, який повернувся в липні 2025-го у віці 46 років, звів до нічиєю бій з Маріо Барріосом, планує поєдинок у січні 2026-го в Лас-Вегасі. Головний кандидат в суперники — Роллі Ромеро.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
