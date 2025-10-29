Відео
Україна
Гравець Полісся пояснив свою відмову повернутися в Динамо

Гравець Полісся пояснив свою відмову повернутися в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:33
Оновлено: 10:32
Велетень пояснив відмову повернутися в Динамо Київ
Владислав Велетень святкує гол. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Вінгер житомирського "Полісся" та збірної України Владислав Велетень відверто висловився про своє майбутнє та ставлення до київського "Динамо". Ще в серпні 2021 року 23-річний футболіст залишив столичний клуб і відтоді послідовно будує кар'єру поза його системою.

З моменту відходу з "Динамо" жодних офіційних пропозицій про повернення не надходило, розповів Владислав Велетень в інтерв'ю YouTube-каналу Ігоря Циганика.



Владислав Велетень наголосив, що почувається повністю реалізованим у нинішній команді й не розглядає варіант повернення до Києва, навіть якби така пропозиція з'явилася.

Владислав Велетень
Владислав Велетень (у центрі) у збірній України. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Футболіст зазначив, що перехід у "Полісся" став усвідомленим вибором. На момент підписання контракту в нього було ще два варіанти продовження кар'єри, проте вирішальними стали довіра тренерського штабу та атмосфера в клубі, яку він називає "чесною та сімейною".

Чому Велетень обрав "Полісся"

Ключовим фактором для вінгера став не тільки спортивний проєкт, а й репутація президента клубу, якого він охарактеризував як "порядну і відкриту людину". У нинішньому сезоні Велетень провів 11 матчів за "Полісся" у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі. Його контракт із клубом діє до червня 2029 року.

"Ні, жодної офіційної пропозиції від "Динамо" не було. Я дуже щасливий, що опинився в "Поліссі". У той момент у мене було кілька пропозицій, але коли з'явилася можливість перейти сюди, я відразу погодився. Я хотів працювати з цим тренерським штабом та бути частиною проєкту, де цінують чесність і ставлення до справи", — пояснив Велетень.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до матчу з "Шахтарем" — де та коли можна буде подивитися гру.

Саудівський "Аль-Наср" програв "Аль-Іттіхаду", а Кріштіану Роналду знову не зміг здобути трофей.

Відомий боксер Василь Ломаченко вийшов у світ уперше за останні місяці.

спорт футбол Динамо УПЛ Полісся Владислав Велетень
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
