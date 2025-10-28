Де дивитися матч Динамо — Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України

Андрій Ярмоленко в матчі проти "Шахтаря". Фото: "Динамо"

У Києві 29 жовтня пройде матч 1/8 фіналу Кубка України. "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" в українському "Елькласико".

Матч "Динамо" — "Шахтар" в Україні можна побачити на кількох платформах, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо" Київ

Де дивитися гру "Динамо" — "Шахтар"

Матч 1/8 фіналу Кубка України пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Початок — о 18:00 за київським часом.

Це перше "Класичне" сезону в новому кубковому форматі, де немає додаткового часу і відразу будуть пенальті.

"Шахтар" — чинний володар трофея, який має в активі 15 перемог у Кубку України. "Динамо" вигравало турнір 13 разів і прагне повернути титул.

Обидві команди підходять до матчу в гарному настрої після перемог в УПЛ — кияни розгромили "Кривбас" (4:0) в УПЛ, перервавши серію з шести ігор без перемог, а "гірники" впевнено пройшли "Кудрівку" (4:0).

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалі УПЛ ТБ, який можна дивитися через платформи Київстар ТБ, MEGOGO, Sweet.tv та інші OTT-сервіси. Також УПЛ ТБ покаже матч на YouTube.

Нагадаємо, "Динамо" перед грою проти "Шахтаря" має кадрові втрати.

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський розізлився через відключення світла.