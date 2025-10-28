Відео
Відео

Де і коли дивитися матч Кубка України Динамо — Шахтар

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 21:02
Оновлено: 21:03
Де дивитися матч Динамо — Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України
Андрій Ярмоленко в матчі проти "Шахтаря". Фото: "Динамо"

У Києві 29 жовтня пройде матч 1/8 фіналу Кубка України. "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" в українському "Елькласико".

Матч "Динамо" — "Шахтар" в Україні можна побачити на кількох платформах, повідомив портал Новини.LIVE.

Динамо - Шахтер
Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо" Київ

Де дивитися гру "Динамо" — "Шахтар"

Матч 1/8 фіналу Кубка України пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Початок — о 18:00 за київським часом.

Це перше "Класичне" сезону в новому кубковому форматі, де немає додаткового часу і відразу будуть пенальті.

"Шахтар" — чинний володар трофея, який має в активі 15 перемог у Кубку України. "Динамо" вигравало турнір 13 разів і прагне повернути титул.

Обидві команди підходять до матчу в гарному настрої після перемог в УПЛ — кияни розгромили "Кривбас" (4:0) в УПЛ, перервавши серію з шести ігор без перемог, а "гірники" впевнено пройшли "Кудрівку" (4:0).

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалі УПЛ ТБ, який можна дивитися через платформи Київстар ТБ, MEGOGO, Sweet.tv та інші OTT-сервіси. Також УПЛ ТБ покаже матч на YouTube.

Нагадаємо, "Динамо" перед грою проти "Шахтаря" має кадрові втрати.

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський розізлився через відключення світла.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Кубок України
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
