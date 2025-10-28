Где смотреть матч Динамо - Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины

Андрей Ярмоленко в матче против "Шахтера". Фото: "Динамо"

В Киеве 29 октября пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины. "Динамо" сыграет против "Шахтера" в украинском "Элькласико".

Матч "Динамо" — "Шахтер" в Украине можно увидеть на нескольких платформах, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч "Динамо" - "Шахтер". Фото: "Динамо" Киев

Где смотреть игру "Динамо" — "Шахтер"

Матч 1/8 финала Кубка Украины пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало — в 18:00 по киевскому времени.

Это первое "Классическое" сезона в новом кубковом формате, где нет дополнительного времени и сразу будут пенальти.

"Шахтер" — действующий обладатель трофея, который имеет в активе 15 побед в Кубке Украины. "Динамо" выигрывало турнир 13 раз и стремится вернуть титул.

Обе команды подходят к матчу в хорошем настроении после побед в УПЛ - киевляне разгромили "Кривбасс" (4:0) в УПЛ, прервав серию из шести игр без побед, а "горняки" уверенно прошли "Кудривку" (4:0).

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале УПЛ ТВ, который можно смотреть через платформы Киевстар ТВ, MEGOGO, Sweet.tv и другие OTT-сервисы. Также УПЛ ТВ покажет матч на YouTube.

