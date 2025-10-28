Локомотив, Чернигов и Буковина вышли в 1/4 финала Кубка Украины

"Локомотив" после победы поздравили болельщики. Фото: кадр из видео

В рамках 1/8 финала Кубка Украины прошло три матча. Среди тех, кто прошел дальше — киевский "Локомотив" из Второй лиги.

Также дальше прошли "Чернигов" и "Буковина", сообщил портал Новини.LIVE.

Четвертьфиналисты Кубка Украины

"Локомотив" и "Нива" из Винницы играли на равных почти все время. К тому же киевляне на 78-й остались в меньшинстве после второй желтой Сахненко.

Игра шла до пенальти, но в добавленное время гол-красавец забил Коновалова со штрафного.

"Локомотив" Киев — "Нива" Винница — 1:0

Гол: Коновалов, 90+1

Удаление: Сахненко, 78 (вторая желтая)

В противостоянии "Чернигова" и "Лесного" хозяева были фаворитом на фоне соперника, который не получает зарплату.

Однако, "Лесное" смогло навязать борьбу и голы в основное время забивали только с пенальти. Однако, в серии 11-метровых выиграли черниговцы.

"Чернигов" — "Лесное" — 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Романченко (пен.), 78 — Рыбалка (пен.), 90+4

"Буковина" еще в первом тайме решила судьбу поединка. Подлепенец и Стасюк забили дважды до перерыва. "Нива" сократила отставание голом Бея в добавленное время, но времени на большее не хватило.

"Буковина" — "Нива" Тернополь — 2:1

Голы: Пидлепенец, 37; Стасюк, 44 — Бей, 90+2

В четвертьфинале "Локомотив" сыграет с победителем пары "Полесье" - "Ворскла", "Чернигов" — с "Шахтером" или "Динамо".

Напомним, киевское "Динамо" имеет кадровые потери перед матчами с "Шахтером" в Кубке Украины.

