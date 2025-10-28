Видео
Видео

Легенда Динамо назвал клубы, которые могут стать чемпионами УПЛ

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 15:23
обновлено: 15:48
Кузнецов рассказал, кто способен прервать гегемонию грандов в УПЛ
Андрей Ярмоленко и Александр Караваев празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Кузнецов поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. По его словам, конкуренция в УПЛ растет. 

Кузнецов заявил, что привычное доминирование двух грандов может быть нарушено уже в ближайшее время, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

Специалист отметил, что за последние сезоны появились команды, способные реально бросить вызов "Шахтеру" и "Динамо". В первую очередь речь идет о "Полесье" и "Металлисте 1925". Это клубы, которые не только развиваются финансово, но и демонстрируют стабильную работу в спортивном плане. 

Александр Андриевский
Александр Андриевский в матче за "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Могут ли "Полесье" и "Металлист 1925" стать чемпионами

По словам Кузнецова, оба коллектива имеют качественных исполнителей, сильных тренеров и ресурсы, которых достаточно, чтобы бороться за вершину таблицы. При этом он подчеркнул, что УПЛ нуждается в новых претендентах на титул, ведь именно конкуренция делает чемпионат живым и непредсказуемым.

Кузнецов считает, что финансовая устойчивость и кадровая глубина этих клубов позволяют им смотреть на сезон без страха перед грандами. Он отметил, что и Житомир, и Харьков стали новыми центрами футбольного роста, а их подход к построению команд заслуживает внимания и уважения.

"Как ни крути, а это наши самые богатые клубы. Вот харьковчане делали миллионные приобретения, даже когда выступали в Первой лиге. А после выхода в УПЛ клуб сделал качественные усиления. "Полесье" также богатый клуб, который имеет в своем распоряжении сильных исполнителей и сильного тренера. Считаю, что "Полесье" и "Металлист 1925" способны оставить "Шахтер" и "Динамо" без чемпионства", — рассказал Кузнецов. 

Напомним, "Динамо" потеряло сразу несколько важных игроков перед матчем с "Шахтером" в Кубке Украины. 

Известный футболист Артем Милевский рассказал историю, которая случилась с ним во время отключения света в Киеве. 

