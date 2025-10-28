Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легенда Динамо назвав клуби, які можуть стати чемпіонами УПЛ

Легенда Динамо назвав клуби, які можуть стати чемпіонами УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:23
Оновлено: 15:48
Кузнєцов розповів, хто здатний перервати гегемонію грандів в УПЛ
Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Олег Кузнєцов поділився думкою про боротьбу за чемпіонство в нинішньому сезоні Української Прем'єр-ліги. За його словами, конкуренція в УПЛ зростає.

Кузнєцов заявив, що звичне домінування двох грандів може бути порушено вже найближчим часом, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Реклама
Читайте також:

Фахівець зазначив, що за останні сезони з'явилися команди, здатні реально кинути виклик "Шахтарю" та "Динамо". Насамперед ідеться про "Полісся" та "Металіст 1925". Це клуби, які не тільки розвиваються фінансово, а й демонструють стабільну роботу в спортивному плані.

Александр Андриевский
Олександр Андрієвський у матчі за "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Чи можуть "Полісся" та "Металіст 1925" стати чемпіонами

За словами Кузнєцова, обидва колективи мають якісних виконавців, сильних тренерів та ресурси, яких достатньо, щоб боротися за вершину таблиці. При цьому він підкреслив, що УПЛ потребує нових претендентів на титул, адже саме конкуренція робить чемпіонат живим та непередбачуваним.

Кузнєцов вважає, що фінансова стійкість і кадрова глибина цих клубів дають їм змогу дивитися на сезон без страху перед грандами. Він зазначив, що і Житомир, та Харків стали новими центрами футбольного зростання, а їхній підхід до побудови команд заслуговує на увагу та повагу.

"Як не крути, а це наші найбагатші клуби. Ось харків'яни робили мільйонні придбання, навіть коли виступали в Першій лізі. А після виходу в УПЛ клуб зробив якісні підсилення. "Полісся" також багатий клуб, який має у своєму розпорядженні сильних виконавців і сильного тренера. Вважаю, що "Полісся" та "Металіст 1925" здатні залишити "Шахтар" та "Динамо" без чемпіонства", — розповів Кузнєцов.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одразу кілька важливих гравців перед матчем із "Шахтарем" у Кубку України.

Відомий футболіст Артем Мілевський розповів історію, яка трапилася з ним під час відключення світла в Києві.

спорт футбол Динамо УПЛ Полісся ФК Металіст 1925
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації