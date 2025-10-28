Кузнєцов розповів, хто здатний перервати гегемонію грандів в УПЛ

Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Олег Кузнєцов поділився думкою про боротьбу за чемпіонство в нинішньому сезоні Української Прем'єр-ліги. За його словами, конкуренція в УПЛ зростає.

Кузнєцов заявив, що звичне домінування двох грандів може бути порушено вже найближчим часом, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Реклама

Читайте також:

Фахівець зазначив, що за останні сезони з'явилися команди, здатні реально кинути виклик "Шахтарю" та "Динамо". Насамперед ідеться про "Полісся" та "Металіст 1925". Це клуби, які не тільки розвиваються фінансово, а й демонструють стабільну роботу в спортивному плані.

Олександр Андрієвський у матчі за "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Чи можуть "Полісся" та "Металіст 1925" стати чемпіонами

За словами Кузнєцова, обидва колективи мають якісних виконавців, сильних тренерів та ресурси, яких достатньо, щоб боротися за вершину таблиці. При цьому він підкреслив, що УПЛ потребує нових претендентів на титул, адже саме конкуренція робить чемпіонат живим та непередбачуваним.

Кузнєцов вважає, що фінансова стійкість і кадрова глибина цих клубів дають їм змогу дивитися на сезон без страху перед грандами. Він зазначив, що і Житомир, та Харків стали новими центрами футбольного зростання, а їхній підхід до побудови команд заслуговує на увагу та повагу.

"Як не крути, а це наші найбагатші клуби. Ось харків'яни робили мільйонні придбання, навіть коли виступали в Першій лізі. А після виходу в УПЛ клуб зробив якісні підсилення. "Полісся" також багатий клуб, який має у своєму розпорядженні сильних виконавців і сильного тренера. Вважаю, що "Полісся" та "Металіст 1925" здатні залишити "Шахтар" та "Динамо" без чемпіонства", — розповів Кузнєцов.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одразу кілька важливих гравців перед матчем із "Шахтарем" у Кубку України.

Відомий футболіст Артем Мілевський розповів історію, яка трапилася з ним під час відключення світла в Києві.