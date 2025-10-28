Вацко поставив крапку в чутках про нового тренера Динамо

Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

В українському футболі триває обговорення інформації про те, що Андрій Ярмоленко може стати новим тренером "Динамо" в разі звільнення Олександра Шовковського. Деякі джерела навіть згадували формат "граючого тренера", що викликало широкий резонанс серед уболівальників.

Однак відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко спростував ці чутки на своєму YouTube-каналі.

Реклама

Читайте також:

Віктор Вацко заявив, що публікації про призначення Ярмоленка не мають нічого спільного з дійсністю. Він підкреслив, що розмов про можливе тренерське майбутнє футболіста в київському клубі наразі не ведеться.

Олександр Шовковський реагує на події в матчі. Фото: пресслужба "Динамо"

За інформацією Вацка, керівництво "Динамо" дійсно має домовленості з Ярмоленком щодо його ролі після завершення кар'єри, але вони не пов'язані з тренерською діяльністю. Жодних перемовин про посаду головного чи граючого тренера зараз немає, а сама тема, за словами журналіста, "абсолютно неактуальна".

Що сказав Вацко про чутки навколо Ярмоленка

Слова Вацка чітко ставлять крапку в обговореннях: Андрій Ярмоленко зосереджений виключно на кар'єрі футболіста. Клуб, своєю чергою, не розглядає його як кандидата на тренерську посаду, попри взаємну повагу і довгу історію спільної роботи.

"Інформація, яка була опублікована про те, що Ярмоленко буде граючим тренером "Динамо" в разі звільнення Шовковського, не відповідає дійсності. Наскільки я розумію, у керівництва "Динамо" є інші домовленості з ним щодо подальших планів після завершення кар'єри. Про посаду головного тренера взагалі не йшлося", — пояснив Вацко.

У сезоні 2025/2026 Андрій Ярмоленко провів за "Динамо" 13 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одразу чотирьох гравців перед матчем із "Шахтарем" у Кубку України.

Колишній футболіст "біло-синіх" Артем Мілевський показав свого рятівника, який виручив спортсмена під час курйозної ситуації.