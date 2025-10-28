Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вацко пояснив, чи стане Ярмоленко тренером Динамо

Вацко пояснив, чи стане Ярмоленко тренером Динамо

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:31
Оновлено: 13:35
Вацко поставив крапку в чутках про нового тренера Динамо
Андрій Ярмоленко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

В українському футболі триває обговорення інформації про те, що Андрій Ярмоленко може стати новим тренером "Динамо" в разі звільнення Олександра Шовковського. Деякі джерела навіть згадували формат "граючого тренера", що викликало широкий резонанс серед уболівальників.

Однак відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко спростував ці чутки на своєму YouTube-каналі.

Реклама
Читайте також:

Віктор Вацко заявив, що публікації про призначення Ярмоленка не мають нічого спільного з дійсністю. Він підкреслив, що розмов про можливе тренерське майбутнє футболіста в київському клубі наразі не ведеться.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський реагує на події в матчі. Фото: пресслужба "Динамо"

За інформацією Вацка, керівництво "Динамо" дійсно має домовленості з Ярмоленком щодо його ролі після завершення кар'єри, але вони не пов'язані з тренерською діяльністю. Жодних перемовин про посаду головного чи граючого тренера зараз немає, а сама тема, за словами журналіста, "абсолютно неактуальна".

Що сказав Вацко про чутки навколо Ярмоленка

Слова Вацка чітко ставлять крапку в обговореннях: Андрій Ярмоленко зосереджений виключно на кар'єрі футболіста. Клуб, своєю чергою, не розглядає його як кандидата на тренерську посаду, попри взаємну повагу і довгу історію спільної роботи.

"Інформація, яка була опублікована про те, що Ярмоленко буде граючим тренером "Динамо" в разі звільнення Шовковського, не відповідає дійсності. Наскільки я розумію, у керівництва "Динамо" є інші домовленості з ним щодо подальших планів після завершення кар'єри. Про посаду головного тренера взагалі не йшлося", — пояснив Вацко.

У сезоні 2025/2026 Андрій Ярмоленко провів за "Динамо" 13 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, "Динамо" втратило одразу чотирьох гравців перед матчем із "Шахтарем" у Кубку України.

Колишній футболіст "біло-синіх" Артем Мілевський показав свого рятівника, який виручив спортсмена під час курйозної ситуації.

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський Віктор Вацко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації