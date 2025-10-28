Вацко поставил точку в слухах о новом тренере Динамо

Андрей Ярмоленко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

В украинском футболе продолжается обсуждение информации о том, что Андрей Ярмоленко может стать новым тренером "Динамо" в случае ухода Александра Шовковского. Некоторые источники даже упоминали формат "играющего тренера", что вызвало широкий резонанс среди болельщиков.

Однако известный журналист и комментатор Виктор Вацко опроверг эти слухи на своем YouTube-канале.

Реклама

Читайте также:

Виктор Вацко заявил, что публикации о назначении Ярмоленко не имеют ничего общего с действительностью. Он подчеркнул, что разговоров о возможном тренерском будущем футболиста в киевском клубе на данный момент не ведется.

Александр Шовковский реагирует на события в матче. Фото: пресс-служба "Динамо"

По информации Вацко, руководство "Динамо" действительно имеет договоренности с Ярмоленко относительно его роли после завершения карьеры, но они не связаны с тренерской деятельностью. Никаких переговоров о посте главного или играющего тренера сейчас нет, а сама тема, по словам журналиста, "абсолютно неактуальна".

Что сказал Вацко о слухах вокруг Ярмоленко

Слова Вацко четко ставят точку в обсуждениях: Андрей Ярмоленко сосредоточен исключительно на карьере футболиста. Клуб, в свою очередь, не рассматривает его как кандидата на тренерский пост, несмотря на взаимное уважение и долгую историю совместной работы.

"Информация, которая была опубликована о том, что Ярмоленко будет играющим тренером "Динамо" в случае увольнения Шовковского, не соответствует действительности. Насколько я понимаю, у руководства "Динамо" есть другие договоренности с ним относительно дальнейших планов после завершения карьеры. О посте главного тренера речь вообще не шла", — объяснил Вацко.

В сезоне 2025/2026 Андрей Ярмоленко провел за "Динамо" 13 матчей и забил 1 гол.

Напомним, "Динамо" потеряло сразу четверых игроков перед матчем с "Шахтером" в Кубке Украины.

Бывший футболист "бело-синих" Артем Милевский показал своего спасителя, который выручил спортсмена во время курьезной ситуации.