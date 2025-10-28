Локомотив, Чернігів і Буковина вийшли до 1/4 фіналу Кубка України

В чвертьфінал Кубка України вийшов Локомотив з Другої ліги
В рамках 1/8 фіналу Кубка України пройшло три матчі. Серед тих, хто пройшов далі — київський "Локомотив" з Другої ліги.
Також далі пройшли "Чернігів" та "Буковина", повідомив портал Новини.LIVE.
Чвертьфіналісти Кубка України
"Локомотив" та "Нива" з Вінниці грали на рівних майже весь час. До того ж кияни на 78-й залишилися в меншості після другої жовтої Сахненка.
Гра йшла до пенальті, але в доданий час гол-красень забив Коновалова зі штрафного.
"Локомотив" Київ — "Нива" Вінниця — 1:0
Гол: Коновалов, 90+1
Вилучення: Сахненко, 78 (друга жовта)
В протистоянні "Чернігова" та "Лісного" господарі були фаворитом на фоні суперника, який не отримує зарплату.
Однак, "Лісне" змогло нав’язати боротьбу і голи в основний час забивали лише з пенальті. Однак, в серії 11-метрових виграли чернігівці.
"Чернігів" — "Лісне" — 1:1 (4:3 по пенальті)
Голи: Романченко (пен.), 78 — Рибалка (пен.), 90+4
"Буковина" ще в першому таймі вирішила долю поєдинку. Підлепенець і Стасюк забили двічі до перерви. "Нива" скоротила відставання голом Бею в доданий час, але часу на більше не вистачило.
"Буковина" — "Нива" Тернопіль — 2:1
Голи: Підлепенець, 37; Стасюк, 44 — Бей, 90+2
У чвертьфіналі "Локомотив" зіграє з переможцем пари "Полісся" — "Ворскла", "Чернігів" — з "Шахтарем" чи "Динамо".
