Локомотив, Чернігів і Буковина вийшли до 1/4 фіналу Кубка України

В рамках 1/8 фіналу Кубка України пройшло три матчі. Серед тих, хто пройшов далі — київський "Локомотив" з Другої ліги.

Також далі пройшли "Чернігів" та "Буковина", повідомив портал Новини.LIVE.

Чвертьфіналісти Кубка України

"Локомотив" та "Нива" з Вінниці грали на рівних майже весь час. До того ж кияни на 78-й залишилися в меншості після другої жовтої Сахненка.

Гра йшла до пенальті, але в доданий час гол-красень забив Коновалова зі штрафного.

"Локомотив" Київ — "Нива" Вінниця — 1:0

Гол: Коновалов, 90+1

Вилучення: Сахненко, 78 (друга жовта)

В протистоянні "Чернігова" та "Лісного" господарі були фаворитом на фоні суперника, який не отримує зарплату.

Однак, "Лісне" змогло нав’язати боротьбу і голи в основний час забивали лише з пенальті. Однак, в серії 11-метрових виграли чернігівці.

"Чернігів" — "Лісне" — 1:1 (4:3 по пенальті)

Голи: Романченко (пен.), 78 — Рибалка (пен.), 90+4

"Буковина" ще в першому таймі вирішила долю поєдинку. Підлепенець і Стасюк забили двічі до перерви. "Нива" скоротила відставання голом Бею в доданий час, але часу на більше не вистачило.

"Буковина" — "Нива" Тернопіль — 2:1

Голи: Підлепенець, 37; Стасюк, 44 — Бей, 90+2

У чвертьфіналі "Локомотив" зіграє з переможцем пари "Полісся" — "Ворскла", "Чернігів" — з "Шахтарем" чи "Динамо".

Нагадаємо, київське "Динамо" має кадрові втрати перед матчами з "Шахтарем" у Кубку України.

