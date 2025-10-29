Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Роналду знову програв з Аль-Насром — він досі без титулів в клубі

Роналду знову програв з Аль-Насром — він досі без титулів в клубі

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 03:45
Роналду знову без трофея — Аль-Наср вилетів з Кубка від Аль-Іттіхада
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У 1/8 фіналу Кубка Короля Саудівської Аравії "Аль-Наср" з Ер-Ріяда програв "Аль-Іттіхаду" з Джидди. Матч команд Кріштіану Роналду та Каріма Бензими завершився  з рахунком 1:2

Зірковий 40-річний Роналду втратив черговий шанс на трофей, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Чергова поразка Роналду

Бензема відкрив рахунок на 15-й хвилині ударом у ближній кут після прострілу з флангу.

"Аль-Наср" зрівняв рахунок через 15 хвилин, коли Габріел Анжело замкнув подачу з кутового. Перед перервою, на 2-й доданій хвилині, Уссе Ауар вивів гостей вперед дальнім пострілом.

У другому таймі "Аль-Іттіхад" залишився в меншості після видалення Ахмеда Аль-Джулайдана, який отримав червону на 49-й хвилині за фол останньої надії.

Роналду, який мав моменти, не реалізував шанси, а його команда не змогла відігратися.

Португалець єдиний раз вигравав трофей з "Аль-Насром" у 2023-му — Кубок арабських чемпіонів, який був товариським турніром. За майже три роки в Саудівській Аравії команда вилетіла з 13 турнірів.

"Аль-Наср" у Про-Лізі лідирує з 15 очками після 5 турів, "Аль-Іттіхад" — третій.

У чвертьфіналі Кубка "Іттіхад" зіграє з переможцем пари "Аль-Гіляль" — "Аль-Шабаб".

Нагадаємо, "Динамо" підійшло до гри з "Шахтарем" без трьох гравців основного складу.

Колишній футболіст збірної України висловився про неприємний інцидент, який з ним стався.

Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Карім Бензема Аль-Наср Аль-Іттіхад
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації