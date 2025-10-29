Роналду знову без трофея — Аль-Наср вилетів з Кубка від Аль-Іттіхада

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

У 1/8 фіналу Кубка Короля Саудівської Аравії "Аль-Наср" з Ер-Ріяда програв "Аль-Іттіхаду" з Джидди. Матч команд Кріштіану Роналду та Каріма Бензими завершився з рахунком 1:2

Зірковий 40-річний Роналду втратив черговий шанс на трофей, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Чергова поразка Роналду

Бензема відкрив рахунок на 15-й хвилині ударом у ближній кут після прострілу з флангу.

"Аль-Наср" зрівняв рахунок через 15 хвилин, коли Габріел Анжело замкнув подачу з кутового. Перед перервою, на 2-й доданій хвилині, Уссе Ауар вивів гостей вперед дальнім пострілом.

У другому таймі "Аль-Іттіхад" залишився в меншості після видалення Ахмеда Аль-Джулайдана, який отримав червону на 49-й хвилині за фол останньої надії.

Роналду, який мав моменти, не реалізував шанси, а його команда не змогла відігратися.

Португалець єдиний раз вигравав трофей з "Аль-Насром" у 2023-му — Кубок арабських чемпіонів, який був товариським турніром. За майже три роки в Саудівській Аравії команда вилетіла з 13 турнірів.

"Аль-Наср" у Про-Лізі лідирує з 15 очками після 5 турів, "Аль-Іттіхад" — третій.

У чвертьфіналі Кубка "Іттіхад" зіграє з переможцем пари "Аль-Гіляль" — "Аль-Шабаб".

Нагадаємо, "Динамо" підійшло до гри з "Шахтарем" без трьох гравців основного складу.

Колишній футболіст збірної України висловився про неприємний інцидент, який з ним стався.