Главная Спорт Роналду снова проиграл с Аль-Насром — он до сих пор без титулов

Роналду снова проиграл с Аль-Насром — он до сих пор без титулов

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 06:30
обновлено: 03:45
Роналду снова без трофея - Аль-Наср вылетел из Кубка от Аль-Иттихада
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

В 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии "Аль-Наср" из Эр-Рияда проиграл "Аль-Иттихаду" из Джидды. Матч команд Криштиану Роналду и Карима Бензимы завершился со счетом 1:2

Звездный 40-летний Роналду упустил очередной шанс на трофей, сообщил портал Новини.LIVE.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Очередное поражение Роналду

Бензема открыл счет на 15-й минуте ударом в ближний угол после прострела с фланга.

"Аль-Наср" сравнял счет через 15 минут, когда Габриэл Анжело замкнул подачу с углового. Перед перерывом, на 2-й добавленной минуте, Уссе Ауар вывел гостей вперед дальним выстрелом.

Во втором тайме "Аль-Иттихад" остался в меньшинстве после удаления Ахмеда Аль-Джулайдана, который получил красную на 49-й минуте за фол последней надежды.

Роналду, который имел моменты, не реализовал шансы, а его команда не смогла отыграться.

Португалец единственный раз выигрывал трофей с "Аль-Насром" в 2023-м — Кубок арабских чемпионов, который был товарищеским турниром. За почти три года в Саудовской Аравии команда вылетела из 13 турниров.

"Аль-Наср" в Про-Лиге лидирует с 15 очками после 5 туров, "Аль-Иттихад" — третий.

В четвертьфинале Кубка "Иттихад" сыграет с победителем пары "Аль-Гиляль" — "Аль-Шабаб".

Напомним, "Динамо" подошло к игре с "Шахтером" без трех игроков основного состава.

Бывший футболист сборной Украины высказался о неприятном инциденте, который с ним произошел.

Саудовская Аравия Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Аль-Иттихад
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
