Велетень объяснил отказ вернуться в Динамо Киев

Владислав Велетень празднует гол. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Вингер житомирского "Полесья" и сборной Украины Владислав Велетень откровенно высказался о своем будущем и отношении к киевскому "Динамо". Еще в августе 2021 года 23-летний футболист покинул столичный клуб и с тех пор последовательно строит карьеру вне его системы.

С момента ухода из "Динамо" никаких официальных предложений о возвращении не поступало, рассказал Владислав Велетень в интервью YouTube-каналу Игоря Цыганыка.

Реклама

Читайте также:

Владислав Велетень подчеркнул, что чувствует себя полностью реализованным в нынешней команде и не рассматривает вариант возвращения в Киев, даже если бы такое предложение появилось.

Владислав Велетень (в центре) в сборной Украины. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Футболист отметил, что переход в "Полесье" стал осознанным выбором. На момент подписания контракта у него было еще два варианта продолжения карьеры, однако решающими стали доверие тренерского штаба и атмосфера в клубе, которую он называет "честной и семейной".

Почему Велетень выбрал "Полесье"

Ключевым фактором для вингера стал не только спортивный проект, но и репутация президента клуба, которого он охарактеризовал как "порядочного и открытого человека". В нынешнем сезоне Велетень провел 11 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2029 года.

"Нет, никакого официального предложения от "Динамо" не было. Я очень счастлив, что оказался в "Полесье". В тот момент у меня было несколько предложений, но когда появилась возможность перейти сюда, я сразу согласился. Я хотел работать с этим тренерским штабом и быть частью проекта, где ценят честность и отношение к делу", — объяснил Велетень.

Напомним, киевское "Динамо" готовится к матчу с "Шахтером" — где и когда можно будет посмотреть игру.

Саудовский "Аль-Наср" проиграл "Аль-Иттихаду", а Криштиану Роналду снова не смог завоевать трофей.

Известный боксер Василий Ломаченко вышел в свет впервые за последние месяцы.