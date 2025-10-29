Велетень объяснил отказ вернуться в Динамо Киев

Игрок Полесья объяснил свой отказ вернуться в Динамо
Вингер житомирского "Полесья" и сборной Украины Владислав Велетень откровенно высказался о своем будущем и отношении к киевскому "Динамо". Еще в августе 2021 года 23-летний футболист покинул столичный клуб и с тех пор последовательно строит карьеру вне его системы.
С момента ухода из "Динамо" никаких официальных предложений о возвращении не поступало, рассказал Владислав Велетень в интервью YouTube-каналу Игоря Цыганыка.
Владислав Велетень подчеркнул, что чувствует себя полностью реализованным в нынешней команде и не рассматривает вариант возвращения в Киев, даже если бы такое предложение появилось.
Футболист отметил, что переход в "Полесье" стал осознанным выбором. На момент подписания контракта у него было еще два варианта продолжения карьеры, однако решающими стали доверие тренерского штаба и атмосфера в клубе, которую он называет "честной и семейной".
Почему Велетень выбрал "Полесье"
Ключевым фактором для вингера стал не только спортивный проект, но и репутация президента клуба, которого он охарактеризовал как "порядочного и открытого человека". В нынешнем сезоне Велетень провел 11 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2029 года.
"Нет, никакого официального предложения от "Динамо" не было. Я очень счастлив, что оказался в "Полесье". В тот момент у меня было несколько предложений, но когда появилась возможность перейти сюда, я сразу согласился. Я хотел работать с этим тренерским штабом и быть частью проекта, где ценят честность и отношение к делу", — объяснил Велетень.
Напомним, киевское "Динамо" готовится к матчу с "Шахтером" — где и когда можно будет посмотреть игру.
Саудовский "Аль-Наср" проиграл "Аль-Иттихаду", а Криштиану Роналду снова не смог завоевать трофей.
Известный боксер Василий Ломаченко вышел в свет впервые за последние месяцы.
Читайте Новини.LIVE!