Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Игрок Полесья объяснил свой отказ вернуться в Динамо

Игрок Полесья объяснил свой отказ вернуться в Динамо

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 10:33
обновлено: 10:32
Велетень объяснил отказ вернуться в Динамо Киев
Владислав Велетень празднует гол. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Вингер житомирского "Полесья" и сборной Украины Владислав Велетень откровенно высказался о своем будущем и отношении к киевскому "Динамо". Еще в августе 2021 года 23-летний футболист покинул столичный клуб и с тех пор последовательно строит карьеру вне его системы.

С момента ухода из "Динамо" никаких официальных предложений о возвращении не поступало, рассказал Владислав Велетень в интервью YouTube-каналу Игоря Цыганыка.

Реклама
Читайте также:

Владислав Велетень подчеркнул, что чувствует себя полностью реализованным в нынешней команде и не рассматривает вариант возвращения в Киев, даже если бы такое предложение появилось. 

Владислав Велетень
Владислав Велетень (в центре) в сборной Украины. Фото: instagram.com/vlad_ve/

Футболист отметил, что переход в "Полесье" стал осознанным выбором. На момент подписания контракта у него было еще два варианта продолжения карьеры, однако решающими стали доверие тренерского штаба и атмосфера в клубе, которую он называет "честной и семейной".

Почему Велетень выбрал "Полесье"

Ключевым фактором для вингера стал не только спортивный проект, но и репутация президента клуба, которого он охарактеризовал как "порядочного и открытого человека". В нынешнем сезоне Велетень провел 11 матчей за "Полесье" во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2029 года.

"Нет, никакого официального предложения от "Динамо" не было. Я очень счастлив, что оказался в "Полесье". В тот момент у меня было несколько предложений, но когда появилась возможность перейти сюда, я сразу согласился. Я хотел работать с этим тренерским штабом и быть частью проекта, где ценят честность и отношение к делу", — объяснил Велетень. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к матчу с "Шахтером" — где и когда можно будет посмотреть игру. 

Саудовский "Аль-Наср" проиграл "Аль-Иттихаду", а Криштиану Роналду снова не смог завоевать трофей. 

Известный боксер Василий Ломаченко вышел в свет впервые за последние месяцы. 

спорт футбол Динамо УПЛ Полесье Владислав Велетень
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации