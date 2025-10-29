Відео
Пак'яо та Ломаченко обговорюють спільний бій — коли його чекати

Пак'яо та Ломаченко обговорюють спільний бій — коли його чекати

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 09:42
Оновлено: 10:00
Пак'яо повідомив про переговори з Ломаченком — коли буде бій
Конор Макгрегор (ліворуч), Майк Тайсон та Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao/

Філіппінський боксер Менні Пак'яо заявив, що його команда веде активні переговори про можливий реванш із Флойдом Мейвезером. Також легендарний спортсмен підтвердив факт переговорів із Василем Ломаченком.

У кар'єрі Пак'яо очікується продуктивний рік, повідомляє Seconds Out.

Читайте також:

Перша зустріч Флойда Мейвезера і Менні Пак'яо відбулася ще 2015 року, коли американець переміг одностайним рішенням суддів. Тепер 46-річний Пак'яо готовий знову вийти проти старого суперника, вже без травм і з бажанням закрити гештальт майже десятирічної давнини.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду (ліворуч) та Менні Пак'яо. Фото: instagram.com/mannypacquiao/

За словами колишнього чемпіона, діалог між сторонами ведеться безпосередньо, без посередників. Питання умов поєдинку, дати та місця поки залишаються відкритими, але обидві сторони виявляють зацікавленість. Пак'яо підкреслив, що має намір провести справжній бій, а не виставкове шоу, на відміну від інших проєктів Мейвезера останніх років.

При цьому Менні підтвердив, що паралельно обговорює можливість показового бою з Василем Ломаченком. Українець завершив кар'єру влітку 2024 року, і їхній потенційний спільний виступ, за словами Пак'яо, розглядається як символічний жест поваги між поколіннями.

Що сказав Пак'яо про можливий реванш

Філіппінець зазначив, що реванш із Мейвезером буде справжнім подарунком для вболівальників. Він також натякнув, що переговори перебувають на фінальній стадії та все залежить від останніх деталей.

"Переговори в процесі. Ми з його командою безпосередньо координуємо кроки. На початку ми майже дійшли згоди, але залишилися кілька умов, які ми все ще обговорюємо. Це гарний бій, і я впевнений, що світ боксу буде в захваті, якщо реванш відбудеться", — розповів Пак'яо.

спорт бокс Василь Ломаченко Флойд Мейвезер Менні Пак‘яо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
