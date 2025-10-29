Магучіх показала осінній вайб і вразила стильним образом — фото

Магучіх опублікувала романтичні знімки з нової фотосесії
Найтитулованіша українська легкоатлетка Ярослава Магучіх проводить відпустку після важкого та неоднозначного сезону. Наразі стрибунка у висоту перебуває в Україні.
В Instagram Магучіх опублікувала атмосферні осінні фото.
Ярослава активно веде соціальні мережі. Наразі у неї в Instagram 447 тисяч фоловерів.
Магучіх показала свою вроду
Зірка українських стрибків у висоту запустила осінній вайб у своєму Instagram, виклавши серію атмосферних фото з лаконічним підписом: "Осінній вібрації увімкнули".
Чемпіонка Олімпіади-2024 постала в ультрамодному луку: об’ємний бежевий светр, чорні штани та мінімалістичні кросівки. Доповнений образ елегантним годинником на зап’ясті, що підкреслив стриману розкіш образу.
На задньому фоні від Ярослава видніється річка Дніпро. Фото вийшли настільки атмосферними, що відразу сподобались фоловерам.
