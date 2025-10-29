Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх опублікувала романтичні знімки з нової фотосесії

Магучіх опублікувала романтичні знімки з нової фотосесії

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 08:29
Оновлено: 08:29
Магучіх показала осінній вайб і вразила стильним образом — фото
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Найтитулованіша українська легкоатлетка Ярослава Магучіх проводить відпустку після важкого та неоднозначного сезону. Наразі стрибунка у висоту перебуває в Україні.

В Instagram Магучіх опублікувала атмосферні осінні фото.

Реклама
Читайте також:

Ярослава активно веде соціальні мережі. Наразі у неї в Instagram 447 тисяч фоловерів.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучіх показала свою вроду

Зірка українських стрибків у висоту запустила осінній вайб у своєму Instagram, виклавши серію атмосферних фото з лаконічним підписом: "Осінній вібрації увімкнули".

Чемпіонка Олімпіади-2024 постала в ультрамодному луку: об’ємний бежевий светр, чорні штани та мінімалістичні кросівки. Доповнений образ елегантним годинником на зап’ясті, що підкреслив стриману розкіш образу.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

На задньому фоні від Ярослава видніється річка Дніпро. Фото вийшли настільки атмосферними, що відразу сподобались фоловерам.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Нагадаємо, 29 жовтня київське "Динамо" зіграє з "Шахтарем" у Кубку України — де дивитися гру.

Кріштіану Роналду не може виграти з "Аль-Насром" 13 турнірів підряд.

Ярослава Магучіх Легка атлетика дружини футболістів "Красуня" Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації