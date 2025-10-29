Магучих показала осенний вайб и поразила стильным образом — фото

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Самая титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих проводит отпуск после тяжелого и неоднозначного сезона. Сейчас прыгунья в высоту находится в Украине.

В Instagram Магучих опубликовала атмосферные осенние фото.

Ярослава активно ведет социальные сети. Сейчас у нее в Instagram 447 тысяч фолловеров.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучих показала свою красоту

Звезда украинских прыжков в высоту запустила осенний вайб в своем Instagram, выложив серию атмосферных фото с лаконичной подписью: "Осенние вибрации включили".

Чемпионка Олимпиады-2024 предстала в ультрамодном луке: объемный бежевый свитер, черные брюки и минималистичные кроссовки. Дополнен образ элегантными часами на запястье, которые подчеркнули сдержанную роскошь образа.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

На заднем фоне от Ярослава виднеется река Днепр. Фото получились настолько атмосферными, что сразу понравились фолловерам.

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

