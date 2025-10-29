Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих опубликовала романтические снимки с новой фотосессии

Магучих опубликовала романтические снимки с новой фотосессии

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 08:29
обновлено: 09:17
Магучих показала осенний вайб и поразила стильным образом — фото
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Самая титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих проводит отпуск после тяжелого и неоднозначного сезона. Сейчас прыгунья в высоту находится в Украине.

В Instagram Магучих опубликовала атмосферные осенние фото.

Реклама
Читайте также:

Ярослава активно ведет социальные сети. Сейчас у нее в Instagram 447 тысяч фолловеров.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучих показала свою красоту

Звезда украинских прыжков в высоту запустила осенний вайб в своем Instagram, выложив серию атмосферных фото с лаконичной подписью: "Осенние вибрации включили".

Чемпионка Олимпиады-2024 предстала в ультрамодном луке: объемный бежевый свитер, черные брюки и минималистичные кроссовки. Дополнен образ элегантными часами на запястье, которые подчеркнули сдержанную роскошь образа.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

На заднем фоне от Ярослава виднеется река Днепр. Фото получились настолько атмосферными, что сразу понравились фолловерам.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Напомним, 29 октября киевское "Динамо" сыграет с "Шахтером" в Кубке Украины — где смотреть игру.

Криштиану Роналду не может выиграть с "Аль-Насром" 13 турниров подряд.

Ярослава Магучих Легкая атлетика жены футболистов "Красотка" Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации