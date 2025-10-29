Магучих показала осенний вайб и поразила стильным образом — фото

Магучих опубликовала романтические снимки с новой фотосессии
Самая титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих проводит отпуск после тяжелого и неоднозначного сезона. Сейчас прыгунья в высоту находится в Украине.
В Instagram Магучих опубликовала атмосферные осенние фото.
Ярослава активно ведет социальные сети. Сейчас у нее в Instagram 447 тысяч фолловеров.
Магучих показала свою красоту
Звезда украинских прыжков в высоту запустила осенний вайб в своем Instagram, выложив серию атмосферных фото с лаконичной подписью: "Осенние вибрации включили".
Чемпионка Олимпиады-2024 предстала в ультрамодном луке: объемный бежевый свитер, черные брюки и минималистичные кроссовки. Дополнен образ элегантными часами на запястье, которые подчеркнули сдержанную роскошь образа.
На заднем фоне от Ярослава виднеется река Днепр. Фото получились настолько атмосферными, что сразу понравились фолловерам.
