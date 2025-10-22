Магучих после Олимпиады пожертвовала 3 миллиона гривен после Олимпиады

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих после Олимпийских игр в Париже прославилась как одна из крупнейших благотворительниц в своем виде спорта. Почти все призовые за золотую медаль она пожертвовала.

Во время подкаста "Гуртом та вщент" Магучих рассказала о своем самом большом донате.

Сколько пожертвовала Магучих

Украинская прыгунья в высоту рассказала, что ее самый большой донат был после Олимпиады-2024, когда она пожертвовала один миллион гривен на сбор Игоря Лачена на машины для военных.

"Это не соревнование, кто больше, поэтому каждый сколько может, пожалуйста, вкладывайтесь", — сказала Магучих.

Еще один миллион гривен Ярослава пожертвовала приюту для животных через UA Animals, поделенный на четыре объекта.

"Я люблю животных. И часто люди могут себе сами помочь, а животные не могут", — добавила спортсменка.

В общем Магучих передала 3 миллиона гривен призовых: по миллиону на ВСУ и животных, по 500 тысяч — "Госпитальерам" и "Ангелам Азова".

