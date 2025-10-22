Магучіх після Олімпіади пожертвувала 3 мільйони гривень

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після Олімпійських ігор в Парижі прославилась як одна з найбільших благодійниць в своєму виді спорту. Майже всі призові за золоту медаль вона пожертвувала.

Під час подкасту "Гуртом та вщент" Магучіх розповіла про свій найбільший донат.

Скільки пожертвувала Магучіх

Українська стрибунка у висоту розповіла, що її найбільший донат був після Олімпіади-2024, коли вона пожертвувала один мільйон гривень на збір Ігоря Лачена на машини для військових.

"Це не змагання, хто більше, тому кожен скільки може, будь ласка, вкладайтесь", — сказала Магучіх.

Ще один мільйон гривень Ярослава пожертвувала притулку для тварин через UA Animals, поділений на чотири об’єкти.

"Я люблю тварин. І часто люди можуть собі самі допомогти, а тварини не можуть", — додала спортсменка.

Загалом Магучіх передала 3 мільйони гривень призових: по мільйону на ЗСУ та тварин, по 500 тисяч — "Госпітальєрам" і "Янголам Азову".

