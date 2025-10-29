Пакьяо сообщил о переговорах с Ломаченко — когда будет бой

Конор Макгрегор (слева), Майк Тайсон и Мэнни Пакьяо. Фото: instagram.com/mannypacquiao/

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что его команда ведет активные переговоры о возможном реванше с Флойдом Мейвезером. Также легендарный спортсмен подтвердил факт переговоров с Василием Ломаченко.

В карьере Пакьяо ожидается продуктивный год, сообщает Seconds Out.

Первая встреча Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо состоялась еще в 2015 году, когда американец победил единодушным решением судей. Теперь 46-летний Пакьяо готов вновь выйти против старого соперника, уже без травм и с желанием закрыть гештальт почти десятилетней давности.

Криштиану Роналду (слева) и Мэнни Пакьяо. Фото: instagram.com/mannypacquiao/

По словам бывшего чемпиона, диалог между сторонами ведется напрямую, без посредников. Вопросы условий поединка, даты и места пока остаются открытыми, но обе стороны проявляют заинтересованность. Пакьяо подчеркнул, что намерен провести настоящий бой, а не выставочное шоу, в отличие от других проектов Мейвезера последних лет.

При этом Мэнни подтвердил, что параллельно обсуждает возможность показательного боя с Василием Ломаченко. Украинец завершил карьеру летом 2024 года, и их потенциальное совместное выступление, по словам Пакьяо, рассматривается как символический жест уважения между поколениями.

Что сказал Пакьяо о возможном реванше

Филиппинец отметил, что реванш с Мейвезером будет настоящим подарком для болельщиков. Он также намекнул, что переговоры находятся на финальной стадии и все зависит от последних деталей.

"Переговоры в процессе. Мы с его командой напрямую координируем шаги. В начале мы почти пришли к согласию, но остались несколько условий, которые мы все еще обсуждаем. Это хорошее сражение, и я уверен, что мир бокса будет в восторге, если реванш состоится", — рассказал Пакьяо.

