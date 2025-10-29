Відео
Головна Спорт Динамо в емоційному матчі вибило Шахтар з Кубка України

Динамо в емоційному матчі вибило Шахтар з Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 20:08
Оновлено: 20:22
Динамо перемогло Шахтар і вийшло у чвертьфінал Кубка України
Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо"

В Кубку України завершилися матчі 1/8 фіналу. В останній грі київське "Динамо" зіграло з донецьким "Шахтарем".

"Динамо" перемогло у важкому матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Динамо — Шахтер
Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо"

"Динамо" прокинулось після голу

"Шахтар" з перших хвилин матчу взяв гру під свій контроль та почав створювати момент за моментом. Героєм всього першого тайму став Нещерет, який надійно відстояв у рамці воріт та робив класні сейви.

В першому таймі атаки київського "Динамо" просто не було на полі. Пощастило підопічним Шовковського, що захист не робив помилок, які б на 100% привели до взяття їх воріт.

У другому таймі "Шахтар" нарешті забив. Да Сілва здалеку з правого флангу влучив у голову Мейреллішу в центрі штрафного, а від неї влетів у ворота.

Після голу "Динамо" почало атакувати. В основному небезпека йшла після подач у штрафну гостей. До того ж гра у виконанні киян стала більш нервовою.

Динамо — Шахтер
Матч "Динамо" — "Шахтар". Фото: "Динамо"

На 72-й хвилині "Динамо" "розпечатало" ворота "гірників". Кабаєв на правому фланзі ефектно обіграв Очеретька, поклавши його на газон, після чого прострілив на ближню стійку, де чатував Ярмоленко — ветеран другим дотиком точно пробив у дальній кут 1:1.

Не встигли "гірники" оговтатися, як на 79-й хвилині кияни подвоїли перевагу. Після кутового з лівого флангу Бражко завдав потужного удару головою, а Дмитро Різник зробив сейв, але м’яч відскочив на дальню стійку, де Герреро пробив у дальній кут воріт.

Після забитого м'яча "Динамо" спокійно перейшло в оборону та без нервів втримали рахунок.

"Динамо" — "Шахтар" — 2:1

Голи: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 — Мейрелліш, 48 

Нагадаємо, вінгер "Полісся" після дебюту в збірній України не хоче повертатися в київське "Динамо".

Чемпіон світу в профі та олімпійський золотий медаліст з боксу Василь Ломаченко вперше після завершення кар'єри вийшов на люди.

футбол ФК Шахтар Динамо Андрій Ярмоленко Кубок України
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
