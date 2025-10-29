Відео
Шовковський розповів, що допомогло Динамо обіграти Шахтар

Дата публікації: 29 жовтня 2025 22:26
Оновлено: 22:28
Шовковський пояснив, як Динамо переламало гру та обіграло Шахтар у Кубку
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" здолало "Шахтар" з рахунком 2:1. Столичний клуб жахливо грав до моменту, поки не пропустив гол.

Про перемогу висловився головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, передає пресслужба киян.

Шовковський назвав причини успіху команди

 Шовковський визнав, що в першому таймі команда діяла надто обережно.

"Безумовно, в першому таймі було дуже багато поваги до гравців "Шахтаря". Ми не грали так агресивно, як домовлялися", — заявив тренер.

Зайві емоції, за словами Шовковського, заважали, хоча перед грою акцентували на сміливості, впевненості та першому дотику до м’яча.

У другому таймі "Динамо" перебудувало організацію оборони, особливо при атаках "Шахтаря" у грі від воріт.

"У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити", — підкреслив Шовковський.

Також фахівець назвав успіх невід’ємною складовою наполегливості та сміливості.

футбол ФК Шахтар Динамо Олександр Шовковський Кубок України
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
