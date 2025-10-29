Шовковський пояснив, як Динамо переламало гру та обіграло Шахтар у Кубку

Шовковський розповів, що допомогло Динамо обіграти Шахтар
У 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" здолало "Шахтар" з рахунком 2:1. Столичний клуб жахливо грав до моменту, поки не пропустив гол.
Про перемогу висловився головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, передає пресслужба киян.
Шовковський назвав причини успіху команди
Шовковський визнав, що в першому таймі команда діяла надто обережно.
"Безумовно, в першому таймі було дуже багато поваги до гравців "Шахтаря". Ми не грали так агресивно, як домовлялися", — заявив тренер.
Зайві емоції, за словами Шовковського, заважали, хоча перед грою акцентували на сміливості, впевненості та першому дотику до м’яча.
У другому таймі "Динамо" перебудувало організацію оборони, особливо при атаках "Шахтаря" у грі від воріт.
"У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити", — підкреслив Шовковський.
Також фахівець назвав успіх невід’ємною складовою наполегливості та сміливості.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду досі без трофеїв у Саудівській Аравії.
Чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко вперше після завершення кар'єри з'явився на камерах стеження.
Читайте Новини.LIVE!