Шовковський пояснив, як Динамо переламало гру та обіграло Шахтар у Кубку

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" здолало "Шахтар" з рахунком 2:1. Столичний клуб жахливо грав до моменту, поки не пропустив гол.

Про перемогу висловився головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, передає пресслужба киян.

Владислав Кабаєв проти Миколи Матвієнка. Фото: "Динамо"

Шовковський назвав причини успіху команди

Шовковський визнав, що в першому таймі команда діяла надто обережно.

"Безумовно, в першому таймі було дуже багато поваги до гравців "Шахтаря". Ми не грали так агресивно, як домовлялися", — заявив тренер.

Зайві емоції, за словами Шовковського, заважали, хоча перед грою акцентували на сміливості, впевненості та першому дотику до м’яча.

У другому таймі "Динамо" перебудувало організацію оборони, особливо при атаках "Шахтаря" у грі від воріт.

"У другому таймі, коли ми вже пропустили, ми вже були більш впевнені у своїх діях і чудово розуміли, що треба робити", — підкреслив Шовковський.

Також фахівець назвав успіх невід’ємною складовою наполегливості та сміливості.

