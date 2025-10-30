Киевский Локомотив готов судиться с московским из-за эмблемы

Игроки киевского "Локомотива". Фото: "Локомотив" Киев

Киевский "Локомотив" из Второй лиги прошел в четвертьфинал Кубка Украины. Команда прошла ковалевский "Колос", ровенский "Верес" и винницкую "Ниву".

В эфире "ТаТоТаке" журналист Михаил Спиваковский рассказал, что украинский "Локомотив" готов судиться с московским "Локомотивом".

По словам Спиваковского, "Локомотив" — является вторым по возрасту футбольным клубом в Украине после стрыйской "Скалы". Его история берет начало в 1919 году, когда коллектив создали работники железной дороги. Уже через три года появился клуб железнодорожников в России, который с 1936 года начал называться "Локомотив" Москва.

Спиваковский напомнил, что клубная эмблема имеет глубокие корни — она была разработана в Украине, хотя используется и московским клубом. Сейчас руководство команды юридически доказывает ее подлинность, что может привести к запрету россиянам использовать ее.

Также журналист рассказал, что первая форма Локомотива также связана с железнодорожной тематикой: ее цвета — красный и зеленый, которые символизируют сигнальные флажки машинистов.

