Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Локомотив Киев хочет запретить эмблему московского Локомотива

Локомотив Киев хочет запретить эмблему московского Локомотива

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:15
обновлено: 13:52
Киевский Локомотив готов судиться с московским из-за эмблемы
Игроки киевского "Локомотива". Фото: "Локомотив" Киев

Киевский "Локомотив" из Второй лиги прошел в четвертьфинал Кубка Украины. Команда прошла ковалевский "Колос", ровенский "Верес" и винницкую "Ниву".

В эфире "ТаТоТаке" журналист Михаил Спиваковский рассказал, что украинский "Локомотив" готов судиться с московским "Локомотивом".

Реклама
Читайте также:

Украинский "Локомотив" имеет претензии к российскому

По словам Спиваковского, "Локомотив" — является вторым по возрасту футбольным клубом в Украине после стрыйской "Скалы". Его история берет начало в 1919 году, когда коллектив создали работники железной дороги. Уже через три года появился клуб железнодорожников в России, который с 1936 года начал называться "Локомотив" Москва.

Спиваковский напомнил, что клубная эмблема имеет глубокие корни — она была разработана в Украине, хотя используется и московским клубом. Сейчас руководство команды юридически доказывает ее подлинность, что может привести к запрету россиянам использовать ее.

Также журналист рассказал, что первая форма Локомотива также связана с железнодорожной тематикой: ее цвета — красный и зеленый, которые символизируют сигнальные флажки машинистов.

Напомним, мы рассказали о ней и показали жену главного тренера "Полесья" Руслана Ротаня.

Украинский экс-чемпион по боксу в трех дивизионах Василий Ломаченко показал, как выглядит после завершения карьеры.

суд футбол УЕФА ФК Локомотив Киев Локомотив Москва
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации