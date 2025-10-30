Жена Руслана Ротаня поразила естественной красотой и элегантностью — фото

Кристина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань известен как один из самых больших красавчиков среди коллег в УПЛ. Однако жена специалиста также выделяется естественной красотой.

Более того, Кристина Ротань является одной из самых красивых и наиболее элегантных женщин в украинском футболе, сообщил портал Новини.LIVE.

У Кристины активные соцсети. Только в Instagram на женщину подписано 9,6 тысячи фолловеров.

Как выглядит красотка, которую Ротань называет женой

Жена Ротаня сразу привлекает к себе внимание своей внешностью и импозантным поведением.

Кристина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

Подписчики Кристины видят ее идеальную фигуру, длинные ножки в красивых платьях, в купальниках на отдыхе и после тренировок.

Кроме вечерних платьев, Кристине еще больше подходят под ее внешность классические брючные костюмы.

Кристина Ротань. Фото: instagram.com/kristi_rr_

В соцсетях Кристина также любит шутить. Интересно, что почти все они связаны с мужем.

