Жена Руслана Ротаня поразила естественной красотой и элегантностью — фото

Жена Ротаня поражает своей красотой — как выглядит сердцеедка
Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань известен как один из самых больших красавчиков среди коллег в УПЛ. Однако жена специалиста также выделяется естественной красотой.
Более того, Кристина Ротань является одной из самых красивых и наиболее элегантных женщин в украинском футболе, сообщил портал Новини.LIVE.
У Кристины активные соцсети. Только в Instagram на женщину подписано 9,6 тысячи фолловеров.
Как выглядит красотка, которую Ротань называет женой
Жена Ротаня сразу привлекает к себе внимание своей внешностью и импозантным поведением.
Подписчики Кристины видят ее идеальную фигуру, длинные ножки в красивых платьях, в купальниках на отдыхе и после тренировок.
Кроме вечерних платьев, Кристине еще больше подходят под ее внешность классические брючные костюмы.
В соцсетях Кристина также любит шутить. Интересно, что почти все они связаны с мужем.
